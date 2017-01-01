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Выборы-2019: ТОП-5 самых богатых и бедных кандидатов в президенты

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Самый богатый кандидат владеет 711 млн грн, а самый бедный имеет 18 грн.
Названы самые богатые и самые бедных кандидаты в президенты Украины
Названы самые богатые и самые бедных кандидаты в президенты Украины
depositphotos.com

Никого не удивит, что кандидаты в президенты владеют миллионами, однако есть такие, кто живет скромно и за счет жен. 112.ua подсчитали, кто из кандидатов является самым богатым, а кто самым бедным, на основе деклараций за 2017 год. 

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Отмечается, что доходы суммировались: накопления в банках добавляли к наличным, а доллары и евро переводили по курсу 27 и 30 грн, соответственно.

Самые богатые кандидаты в президенты Украины в 2019 году

5 место – Евгений Мураев, внефракционный депутат и лидер партии "Наши"

Его основная часть суммы находится на сбережении, но всего он владеет 94,8 млн долларов.

Евгений Мураев, 94,8 млн грн
Евгений Мураев, 94,8 млн грн
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4 место – Александр Вилкул, член политической партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития"

Основу его суммы также составляют сбережения, а доход он получает от процентов за их хранение в банке. Всего Вилкул имеет 139 млн грн.

Александр Вилкул, 139 млн грн
Александр Вилкул, 139 млн грн
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3 место – Сергей Тарута, предприниматель, президент футбольного клуба "Металлург" (Донецк), совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса", член партии "Основа"

Тарута владеет 156 млн грн, а деньги хранит не только в долларах и евро, но и в фунтах стерлингов.

Сергей Тарута, 156 млн грн
Сергей Тарута, 156 млн грн
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2 место – Юрий Деревянко, выдвиженец от партии "Воля" и глава Подкомитета Рады по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции

Юрий Богданович имеет 404,5 млн грн, а также внушительный автопарк.

Юрий Деревянко, 404,5 млн грн
Юрий Деревянко, 404,5 млн грн
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1 место – Петр Порошенко, бизнесмен, нынешний президент Украины

Ценные бумаги и сбережения – основа бюджета действующего президента Украины в 711 млн грн.

Петр Порошенко, 711 млн грн
Петр Порошенко, 711 млн грн
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Самые бедные кандидаты в президенты Украины в 2019 году 

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5 место – Александр Соловьев, член партии "Розумна сила", замдиректора юридической компании

Именно юридическая компания и приносит основной доход Соловьеву. Заработал он 400 тыс грн, а среди них 172 тыс грн сбережений, однако его жена получает в два раза большую зарплату, и имеет сбережений чуть больше миллиона гривен.

Александр Соловьев, 400 тыс грн
Александр Соловьев, 400 тыс грн
из открытых источников

4 место – Руслан Кошулинский, зампредседателя партии Свобода и председатель секретариата

За год ему выплатили 25 тыс грн. Остальная же сумма набралась из сбережений, задекларированных Кошулинским – всего 300 тыс грн.

Руслан Кошулинский, 300 тыс грн
Руслан Кошулинский, 300 тыс грн
facebook.com

3 место – Руслан Рыгованов, беспартийный самовыдвиженец, и.о. начальника Государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт"

У него есть зарплата и сбережения на сумму в 250 тыс грн.

Руслан Рыгованов, 250 тыс грн
Руслан Рыгованов, 250 тыс грн
facebook.com

2 место - Юрий Тимошенко, самовыдвиженец

Имеет зарплату из Управления делами Аппарата Верховной Рады на 200 тыс грн, сбережений на 2017 год не задекларировал.

Юрий Тимошенко, 200 тыс грн
Юрий Тимошенко, 200 тыс грн
пресс-служба Народного фронта

1 место – Валентин Наливайченко, лидер партии "Гражданско-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" 

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Наливайченко получает дивиденды от партии в размере всего лишь 18 грн. Вместе с супругой Валентин Александрович владеет тремя квартирами, однако каких-либо сбережений согласно декларации за 2017 год у них нет.

Жена Наливайченко за год заработала 39,4 тыс грн.

Валентин Наливайченко, 18 грн
Валентин Наливайченко, 18 грн
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Отмечается, что, если сложить состояния 44 кандидатов в президенты Украины – получится почти 2 млрд гривен - это больше номинального значения ВВП за 2017 год таких стран, как Коморы, Доманика, Тонга, Сан-Томе и Принсипи, Микронезия, Палау, Маршалловы Острова, Кирибати, Науру и Тувалу.

Ранее сообщалось, какими активами обладают кандидаты в президенты. Кандидаты в президенты задекларировали дома, землю и миллионы наличными.

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Теги: кандидаты в президенты 2019, кандидаты в президенты Украины, выборы 2019, декларации кандидатов в президенты украины, декларации 2019, декларации народных депутатов
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