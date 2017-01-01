Выборы-2019: ТОП-5 самых богатых и бедных кандидатов в президенты

Самый богатый кандидат владеет 711 млн грн, а самый бедный имеет 18 грн.

Никого не удивит, что кандидаты в президенты владеют миллионами, однако есть такие, кто живет скромно и за счет жен. 112.ua подсчитали, кто из кандидатов является самым богатым, а кто самым бедным, на основе деклараций за 2017 год.

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Отмечается, что доходы суммировались: накопления в банках добавляли к наличным, а доллары и евро переводили по курсу 27 и 30 грн, соответственно.

Самые богатые кандидаты в президенты Украины в 2019 году

5 место – Евгений Мураев, внефракционный депутат и лидер партии "Наши"

Его основная часть суммы находится на сбережении, но всего он владеет 94,8 млн долларов.

Евгений Мураев, 94,8 млн грн facebook.com

4 место – Александр Вилкул, член политической партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития"

Основу его суммы также составляют сбережения, а доход он получает от процентов за их хранение в банке. Всего Вилкул имеет 139 млн грн.

Александр Вилкул, 139 млн грн facebook.com

3 место – Сергей Тарута, предприниматель, президент футбольного клуба "Металлург" (Донецк), совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса", член партии "Основа"

Тарута владеет 156 млн грн, а деньги хранит не только в долларах и евро, но и в фунтах стерлингов.

Сергей Тарута, 156 млн грн facebook.com

2 место – Юрий Деревянко, выдвиженец от партии "Воля" и глава Подкомитета Рады по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции

Юрий Богданович имеет 404,5 млн грн, а также внушительный автопарк.

Юрий Деревянко, 404,5 млн грн facebook.com

1 место – Петр Порошенко, бизнесмен, нынешний президент Украины

Ценные бумаги и сбережения – основа бюджета действующего президента Украины в 711 млн грн.

Петр Порошенко, 711 млн грн facebook.com

Самые бедные кандидаты в президенты Украины в 2019 году

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5 место – Александр Соловьев, член партии "Розумна сила", замдиректора юридической компании

Именно юридическая компания и приносит основной доход Соловьеву. Заработал он 400 тыс грн, а среди них 172 тыс грн сбережений, однако его жена получает в два раза большую зарплату, и имеет сбережений чуть больше миллиона гривен.

Александр Соловьев, 400 тыс грн из открытых источников

4 место – Руслан Кошулинский, зампредседателя партии Свобода и председатель секретариата

За год ему выплатили 25 тыс грн. Остальная же сумма набралась из сбережений, задекларированных Кошулинским – всего 300 тыс грн.

Руслан Кошулинский, 300 тыс грн facebook.com

3 место – Руслан Рыгованов, беспартийный самовыдвиженец, и.о. начальника Государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт"

У него есть зарплата и сбережения на сумму в 250 тыс грн.

Руслан Рыгованов, 250 тыс грн facebook.com

2 место - Юрий Тимошенко, самовыдвиженец

Имеет зарплату из Управления делами Аппарата Верховной Рады на 200 тыс грн, сбережений на 2017 год не задекларировал.

Юрий Тимошенко, 200 тыс грн пресс-служба Народного фронта

1 место – Валентин Наливайченко, лидер партии "Гражданско-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"

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Наливайченко получает дивиденды от партии в размере всего лишь 18 грн. Вместе с супругой Валентин Александрович владеет тремя квартирами, однако каких-либо сбережений согласно декларации за 2017 год у них нет.

Жена Наливайченко за год заработала 39,4 тыс грн.

Валентин Наливайченко, 18 грн facebook.com

Отмечается, что, если сложить состояния 44 кандидатов в президенты Украины – получится почти 2 млрд гривен - это больше номинального значения ВВП за 2017 год таких стран, как Коморы, Доманика, Тонга, Сан-Томе и Принсипи, Микронезия, Палау, Маршалловы Острова, Кирибати, Науру и Тувалу.

Ранее сообщалось, какими активами обладают кандидаты в президенты. Кандидаты в президенты задекларировали дома, землю и миллионы наличными.