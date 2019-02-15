В обменниках доллар дорожает: Курс валют на 14 февраля

Курс доллара на межбанке вырос на 14 копеек – до 27,27 грн/долл, курс в покупке поднялся на 13 копейки – до 27,23 грн/долл.

На 15 февраля, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2715,9961 гривны (+6,7170);

– 100 евро – 3060,3844 гривны (-2,4556).

Национальный банк Украины опустил курс гривны почти на 7 копеек – до 27,15 гривен за доллар, а курс евро поднял на почти 2,5 копейки.

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на 14 копеек – до 27,27 грн/долл, курс в покупке поднялся на 13 копейки – до 27,23 грн/долл.

Ранее сообщалось, что в Украине почти 125 тыс обманутых вкладчиков на 37 млрд грн. За последние 5 лет закрыли около 90 проблемных банков.