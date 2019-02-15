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В обменниках доллар дорожает: Курс валют на 14 февраля

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Курс доллара на межбанке вырос на 14 копеек – до 27,27 грн/долл, курс в покупке поднялся на 13 копейки – до 27,23 грн/долл.
В обменниках доллар подорожал до 27,30 грн/долл
В обменниках доллар подорожал до 27,30 грн/долл
bigmir.net

На 15 февраля, пятницу,  НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2715,9961  гривны (+6,7170);

– 100 евро – 3060,3844 гривны (-2,4556).

Национальный банк Украины опустил курс гривны почти на 7 копеек – до 27,15 гривен за доллар, а курс евро поднял на почти 2,5 копейки.

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на 14 копеек – до 27,27 грн/долл, курс в покупке поднялся на 13 копейки – до 27,23 грн/долл.

Ранее сообщалось, что в Украине почти 125 тыс обманутых вкладчиков на 37 млрд грн. За последние 5 лет закрыли около 90 проблемных банков.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, гривна упала, падение гривны, доллар на межбанке
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.02.2019, 13:51
Оценка:  -1
гость
всё... неделя покупки нбу в резерв долларов закончилась... теперь поднимут курс, а потом и продавать будут! нбу-главный спекулянт!!!
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