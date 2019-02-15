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РФ назвала условие для транзита газа через Украину

Комментариев: 2
Транспортировка газа через Украину может быть продлена при конкурентных условиях, заявила российская сторона.
В РФ озвучили условие для транзита газа через Украину
В РФ озвучили условие для транзита газа через Украину
Getty Images

Россия может продлить транспортировку газа через территорию Украины после 2019 года, в случае предложения конкурентных условий. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС

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По его словам, украинской и российской сторонам необходимо решить судебные споры. Он также отметил, что "не добавляют оптимизма" заявления Украины о готовности "выставлять все новые и новые штрафы".
 
Ранее сообщалось, что Нафтогаз не хочет продлевать газовый контракт с РФ. Текущий контракт между Нафтогазом и Газпромом по транзиту газа не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства.
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Теги: Украина-Россия, российский газ, транзит газа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.02.2019, 14:00
Оценка:  0
гость
Поздно пить боржоми когда почки уже дырявые.На конкурентной основе - это значит не дороже транспортировки по Северному потоку. А это НЕРЕАЛЬНО!
!  (аноним)  15.02.2019, 13:47
Оценка:  -2
!
я так думаю, что наши НЫНЕШНИЕ понимают, что 2му сроку НЕБЫТЬ (дай нам БОГ) , и они просто оттягивают кота за хвост до известного времени ЧЕ...
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