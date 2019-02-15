РФ назвала условие для транзита газа через Украину
Транспортировка газа через Украину может быть продлена при конкурентных условиях, заявила российская сторона.
Россия может продлить транспортировку газа через территорию Украины после 2019 года, в случае предложения конкурентных условий. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.
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По его словам, украинской и российской сторонам необходимо решить судебные споры. Он также отметил, что "не добавляют оптимизма" заявления Украины о готовности "выставлять все новые и новые штрафы".
Ранее сообщалось, что Нафтогаз не хочет продлевать газовый контракт с РФ. Текущий контракт между Нафтогазом и Газпромом по транзиту газа не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства.
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