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В Кабмине назвали главный источник роста экономики

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Ключевым "драйвером" развития экономики остается потребительский и инвестиционный спрос внутри страны.
В прошлом году экономика Украины выросла на 3,2%
В прошлом году экономика Украины выросла на 3,2%
Getty Images

Основным источником роста экономики Украины в 2018 году был внутренний спрос - потребительский и инвестиционный, что положительно отразилось на сельском хозяйстве, строительстве и торговле. Об этом говорится в сообщении Минэкономики. 

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Там напоминают, что ВВП Украины в IV квартале вырос на 3,4% по сравнению аналогичным периодом в 2017 году. В целом рост ВВП в 2018 составит 3,2%. 

В то же время результаты могли быть еще лучше, но из-за ограничения деятельности экономических субъектов и блокировки деятельности морских портов Азовского моря некоторые виды промышленности показали отрицательные результаты деятельности, отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что НБУ прокомментировал уровень инфляции в январе. В НБУ отметили, что базовая инфляция в январе замедлилась до 8,3% в годовом измерении.

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Теги: экономика, Минэкономики, ВВП, Кабмин Украины, экономика Украины
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гость  (аноним)  15.02.2019, 13:49
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вот тут точно: живот растёт, а кончик сохнет... одно работает: сельское хозяйство и продукты... хотя и тут "развитие" зависит от урожая...
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