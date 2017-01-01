ПриватБанк частично выиграл иск в Гааге по активам в Крыму

Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу Приватбанка по экспроприации активов банка в Крыму.

Приватбанк частично выиграл иск по активам в Крыму facebook.com

Постоянная палата третейского суда в Гааге в пятницу, 15 февраля, официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу Приватбанка и против российской стороны. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

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"Арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований Приватбанка против РФ, Россия нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы Приватбанка в Крыму, и банк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме", - говорится в сообщении.

При этом указано, что Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения банку на следующий этап арбитражного разбирательства.

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Известно, что украинское финансовое учреждение стремится получить возмещение в размере более $1 млрд.

Как отмечается, указанное частичное арбитражное решение было принято в Гааге еще 4 февраля, однако истцу о нем стало известно только сейчас.

Ранее сообщалось, что в Крыму продали более половины национализированного на полуострове имущества украинского олигарха Игоря Коломойского.