Суд засчитал в бюджет по спецконфискации почти 1,5 млрд грн

Решением Апелляционного суда Черкасской области в госбюджет зачислены в порядке спецконфискации почти полтора миллиарда гривен.

Суд засчитал в госбюджет в порядке спецконфискации почти 1,5 млрд грн из открытых источников

Апелляционный суд Черкасской области засчитал в государственный бюджет в порядке спецконфискации почти 1,5 млрд грн. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

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"Сегодня решением Апелляционного суда Черкасской области в государственный бюджет зачислено в порядке спецконфискации еще 1 млрд 478 млн грн", - написал он в соцсети.

По его словам, на эти деньги должны купить новые ракеты, ПТУРСы, бронемашины, системы управления огнем; а "пограничники смогут завершить комплексное обустройство госграницы".

Ранее сообщалось, что за 2018 год суд конфисковал 5 тыс долларов у взяточников. У коррупционеров было конфисковано 140,6 тыс грн в бюджет Украины.