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Батькивщина вероятно легализировала средства: ГБР открывают дело

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Суд обязал ГБР открыть производственное дело на Батькивщину.
На партию Батькивщина открыли досудовое следствие по подозрении в легализации средств
На партию Батькивщина открыли досудовое следствие по подозрении в легализации средств
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Государственное бюро расследований сообщило, что открыло досудовое расследование по делу о возможной легализации денег партией Батькивщина, передает Bihus. 

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По расследованиям журналистов выяснилось, что между отчетами и реальными взносами по партийным финансам членов Батькивщины существуют несоответствия. Согласно отчетам 2016-2017 годов, партия якобы получала по несколько тысяч гривен от пенсионеров, которые рассказывали, что на самом деле перечисляли по 2, 4 или 10 гривен.

Также были случаи, когда доноры Батькивщины вообще не имели к партии никакого отношения и утверждали, что никаких денег не перечисляли.

Юристы Bihus после неудачного обращения в Генеральную прокуратуру Украины (игнорирование обращения) направили доказательства в суд, который удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру внести сведения о деле в Единый реестр досудебных расследований. 

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"За 8 месяцев следователи Подольского районного управления полиции в г. Киев допросили только двух свидетелей по делу, которые, кстати, подтвердили, что взносов в пользу Батькивщины не осуществляли. На наше ходатайство о допросе еще двух свидетелей следователь отвечает отказом, ссылаясь на свою занятость ", - отмечал юрист Bihus Евгений Воробьев.

Юристы обратились к ГБР и добились открытие производства по статье о возможной легализации.

Ранее сообщалось, как Тимошенко выдвигала свою кандидатуру: дворец и шикарные декорации.

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Теги: батькивщына, Юлия Тимошенко, политическая партия, легализация средств, ГПУ, коррупция, коррупционные схемы, народные депутаты, чиновники
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