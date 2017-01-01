Батькивщина вероятно легализировала средства: ГБР открывают дело

Суд обязал ГБР открыть производственное дело на Батькивщину.

На партию Батькивщина открыли досудовое следствие по подозрении в легализации средств facebook.com

Государственное бюро расследований сообщило, что открыло досудовое расследование по делу о возможной легализации денег партией Батькивщина, передает Bihus.

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По расследованиям журналистов выяснилось, что между отчетами и реальными взносами по партийным финансам членов Батькивщины существуют несоответствия. Согласно отчетам 2016-2017 годов, партия якобы получала по несколько тысяч гривен от пенсионеров, которые рассказывали, что на самом деле перечисляли по 2, 4 или 10 гривен.

Также были случаи, когда доноры Батькивщины вообще не имели к партии никакого отношения и утверждали, что никаких денег не перечисляли.

Юристы Bihus после неудачного обращения в Генеральную прокуратуру Украины (игнорирование обращения) направили доказательства в суд, который удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру внести сведения о деле в Единый реестр досудебных расследований.

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"За 8 месяцев следователи Подольского районного управления полиции в г. Киев допросили только двух свидетелей по делу, которые, кстати, подтвердили, что взносов в пользу Батькивщины не осуществляли. На наше ходатайство о допросе еще двух свидетелей следователь отвечает отказом, ссылаясь на свою занятость ", - отмечал юрист Bihus Евгений Воробьев.

Юристы обратились к ГБР и добились открытие производства по статье о возможной легализации.

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