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Украина погасила часть долгов и набрала новых кредитов

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За первый месяц года Минфин разместил облигаций на 24,402 млрд грн, 583 млн долл. и 33 млн евро.
За месяц Минфин выплатил 45 млрд грн по внутренним долгам
За месяц Минфин выплатил 45 млрд грн по внутренним долгам
Корреспондент.net

В январе Министерство финансов платежи по погашению облигаций внутреннего государственного займа и уплате купонного дохода по ним составили 44,856 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка. 

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В то же время, Минфин за прошедший месяц на аукционах по размещению ОВГЗ привлек в государственный бюджет 24,402 млрд грн, 583 млн долл. и 33 млн евро.

Средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ по итогам месяца составила 19% по бумагам в гривне, 6,5% - в долларах, 4,5% - в евро. 

Ранее сообщалось, что Украина планирует взять в долг $4 миллиарда. Внешнее финансирование намерены взять у Всемирного банка, Европейского Союза и кредиты в других странах.

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Теги: Минфин, долги, облигация, еврооблигация, займ
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.02.2019, 20:14
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гость
"Украина погасила часть долгов и набрала новых кредитов" - кто бы сомневался. Но вот по первому "погасила" -спорный вопрос. Эти же бляди всё разворовали, какой на xyй погасила.
гость  (аноним)  15.02.2019, 19:52
Оценка:  0
гость
В правительстве только и могут. что брать кредиты и этим они спасают свою жопу ! Но сколько веревочке не виться.... Поэтому украинцы должны наконец то выбрать в президенты действительно украинца, а не перекрашенного и под чужой фамилией иудея.
гость  (аноним)  15.02.2019, 19:21
Оценка:  0
гость
То, что с 2014 года нахватали кредитов, это и так понятно. Когда у Коболева отберут премию?? Или он как супрун-священная корова?
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