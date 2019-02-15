Украина погасила часть долгов и набрала новых кредитов

За первый месяц года Минфин разместил облигаций на 24,402 млрд грн, 583 млн долл. и 33 млн евро.

За месяц Минфин выплатил 45 млрд грн по внутренним долгам Корреспондент.net

В январе Министерство финансов платежи по погашению облигаций внутреннего государственного займа и уплате купонного дохода по ним составили 44,856 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

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В то же время, Минфин за прошедший месяц на аукционах по размещению ОВГЗ привлек в государственный бюджет 24,402 млрд грн, 583 млн долл. и 33 млн евро.

Средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ по итогам месяца составила 19% по бумагам в гривне, 6,5% - в долларах, 4,5% - в евро.

Ранее сообщалось, что Украина планирует взять в долг $4 миллиарда. Внешнее финансирование намерены взять у Всемирного банка, Европейского Союза и кредиты в других странах.