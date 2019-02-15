1,5 млрд грн Януковича скоро поступят в госбюджет – Луценко

Гепрокурор обещает, что деньги поступят в ближайшие дни.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что почти 1,5 млрд гривен, полученных в результате спецконфискации денежных средств преступной организации времен президентства Виктора Януковича поступят в госбюджет Украины "в ближайшие дни", передает Сегодня.

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"Сегодня благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь для исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии", – сообщил он.

На ответ в комментарии о происхождении денег, Луценко кратко сообщил, что деньги от "Янек и К".

Луценко сообщил, что деньги конфисковали у Януковича facebook.com

Ранее сообщалось, что суд засчитал в бюджет по спецконфискации почти 1,5 млрд грн. Решением Апелляционного суда Черкасской области в госбюджет зачислены в порядке спецконфискации почти полтора миллиарда гривен.