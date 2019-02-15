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1,5 млрд грн Януковича скоро поступят в госбюджет – Луценко

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Гепрокурор обещает, что деньги поступят в ближайшие дни.
Луценко офишировал конфискацию денег Януковича
Луценко офишировал конфискацию денег Януковича
facebook.com

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что почти 1,5 млрд гривен, полученных в результате спецконфискации денежных средств преступной организации времен президентства Виктора Януковича поступят в госбюджет Украины "в ближайшие дни", передает Сегодня. 

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"Сегодня благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь для исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии", – сообщил он.

На ответ в комментарии о происхождении денег, Луценко кратко сообщил, что деньги от "Янек и К".

Луценко сообщил, что деньги конфисковали у Януковича
Луценко сообщил, что деньги конфисковали у Януковича
facebook.com

Ранее сообщалось, что суд засчитал в бюджет по спецконфискации почти 1,5 млрд грн. Решением Апелляционного суда Черкасской области в госбюджет зачислены в порядке спецконфискации почти полтора миллиарда гривен.

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Теги: бюджет, Луценко, суд, деньги, Госбюджет, генпрокурор, конфискация, Юрий Луценко
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  15.02.2019, 19:18
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гость
А до выборов 4 года никак??? Решение суда было еше в 2015.
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