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Экс-руководство Укргазбанка арестовали по делу о хищении

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Меры пресечения назначены экс-замглавы правления Укргазбанка, экс-члену наблюдательного совета и руководителю предприятия.
Топ-чиновников Укргазбанка подозревают в присвоении 39 миллионов гривен
Топ-чиновников Укргазбанка подозревают в присвоении 39 миллионов гривен
facebook.com/pg/Ukrgasbank

Суд арестовал экс-заместителя председателя правления Укргазбанка и экс-члена наблюдательного совета, а также назначил домашний арест руководителю предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook

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В частности, указано, что меры пресечения назначены по подозрениям в деле о хищении имущества путем злоупотребления служебным положением.

По данным следователей, путем перечисления средств за аренду помещений, которыми банк фактически не пользовался, и проведение в них ремонта на счета заранее созданного подконтрольного предприятия были перечислены 39 млн гривен.

При этом отмечается, что арестованному экс-заместителю председателя правления банка оставили возможность внесения 960,5 тыс гривен залога, а экс-члену наблюдательного совета назначен залог в 90 млн гривен. 

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Как информирует со ссылкой на собственные источники издание Finbalance, один из арестованных - Алексей Омельяненко, который был одним из главных бенефициаров банка до его национализации во время кризиса 2008-2009 годов. Известно, что в разное время он работал в банке на различных должностях, в том числе заместителя председателя правления и члена наблюдательного совета.

Ранее сообщалось, что НАБУ назвало сумму убытков от хищений в госкомпаниях. Благодаря исковой работе НАБУ добилось признания недействительными 94 сделок на общую сумму более 4,77 млрд гривен.

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Теги: банки, банк, арест, банки Украины, аресты, хищение, Укргазбанк, растрата госсредств
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