Работодателей оштрафовали на 1,7 млрд грн за нелегальных сотрудников

Больше всего нелегальных работников выявлено в сфере торговли, гостиничном и ресторанном бизнесе, строительстве.

Государственная служба Украины по вопросам труда в 2018 году выявила более 25 тысяч человек, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений. На работодателей были наложены штрафа на общую сумму около 1,7 млрд гривен. Об этом сказал глава Гоструда Роман Чернега, сообщает УНИАН в среду, 20 февраля.

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"Больше всего рисков, и в которых по результатам 2018 года мы обнаруживаем незадекларированный труд – в торговле, деятельности гостиниц, ресторанов, строительстве, промышленности и сельском хозяйстве", – сказал Чернега.

В частности, в сфере торговли, гостиничном и ресторанном бизнесе инспекторы Гоструда выявили 4789 таких работников, в строительстве – 4035 человек, промышленности – 2933, и сельском хозяйстве – 1802.

В 2018 году инспекторы Гоструда выявили 357,5 тысяч нарушений на предприятиях, из них 81% нарушений были устранены. При этом, в среднем на одном предприятии выявлено 23 нарушения.

Ранее сообщалось, что продавец из Хмельницка заплатит 125 190 грн штрафа за работника. Сотрудник был не оформлен и стажировался по устной договоренности.