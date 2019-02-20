Пенсионный фонд должен казначейству 53 миллиарда

Эта задолженность накопилась за длительный период - 2007-2018 годы. В 2019 году тенденция к ссудам сохраняется.

Пенсионный фонд задолжал Госказначейству по займам за 2007-2018 годы 52,8 миллиардов гривен. Об этом говорится в отчете казначейской службы за 2018 год.

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"В течение 2018 года у Пенсионного фонда возникали временные кассовые разрывы, связанные с выплатой пенсий, на покрытие которых Казначейством было предоставлено займов на сумму 89,5 млрд грн", - говорится в отчете.

По данным казначейства, по состоянию на начало 2019 года ссуда была погашена фондом не полностью, а только в сумме 84,7 млрд грн.

В январе Фонд полностью погасил долг за 2018 год.

"Ссуды казначейства прошлого года были одним из источников покрытия дефицита Пенсионного Фонда. Невозвращенный на 1 января остаток в сумме 48 млрд грн ПФ нам вернул в январе", - сообщает ЭП, ссылаясь на председателя казначейства Татьяну Слюз.

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По ее словам, с начала 2019 года тенденция к ссудам сохраняется.

"В январе казначейство предоставило ПФ больше 8 млрд грн ссуд. В феврале Пенсионный фонд их погасил. По состоянию на 19 февраля объем предоставленных займов уже составил 3,8 млрд грн", - отметила Слюз.

Также она напомнила, что на выплату пенсий будут перечисляться налоги и штрафы, уплаченные при растаможивании "евроблях".

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда. В 2019 году доходы Пенсионного фонда должны превысить расходы. Планируемые остатки средств фонда на конец года – более 400 млн гривен.