Украина получает миллиарды налогов из "ЛДНР" – казначейство

Сумма полученных средств зачисляется на счета военно-гражданских администраций областей, утверждает Татьяна Слюз.

Предприятия "республик" Донбасса продолжают платить налоги и сборы в бюджет Украины. Об этом сказала глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз, сообщает УНИАН в среду, 20 февраля.

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"Эта сумма исчисляется миллиардами. По государственному бюджету и по местным, если я не ошибаюсь, это порядка 7-8 миллиардов", – сообщила Слюз.

По ее словам, речь идет о предприятиях, перерегистрированных на территориях, подконтрольных Украине, но производственные мощности которых остаются в "ЛДНР".

"Сумма полученных средств зачисляется на счета военно-гражданских администраций областей", – добавила глава Госказначейства и напомнила, что ее ведомство никаких бюджетных платежей на неподконтрольных территориях не проводит.

Ранее сообщалось, что в СБУ заявили о разоблачении схемы финансирования сепаратистов. Оперативники установили, что на неподконтрольной части Луганской области незаконно действует мощное финансовое учреждение.