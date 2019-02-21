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Украина получает миллиарды налогов из "ЛДНР" – казначейство

Комментариев: 3
Сумма полученных средств зачисляется на счета военно-гражданских администраций областей, утверждает Татьяна Слюз.
Сумма уплаченных налогов из "ЛДНР" исчисляется миллиардами
Сумма уплаченных налогов из "ЛДНР" исчисляется миллиардами
Пресс-центр НБУ

Предприятия "республик" Донбасса продолжают платить налоги и сборы в бюджет Украины. Об этом сказала глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз, сообщает УНИАН в среду, 20 февраля. 

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"Эта сумма исчисляется миллиардами. По государственному бюджету и по местным, если я не ошибаюсь, это порядка 7-8 миллиардов", – сообщила Слюз.

По ее словам, речь идет о предприятиях, перерегистрированных на территориях, подконтрольных Украине, но производственные мощности которых остаются в "ЛДНР".

"Сумма полученных средств зачисляется на счета военно-гражданских администраций областей", – добавила глава Госказначейства и напомнила, что ее ведомство никаких бюджетных платежей на неподконтрольных территориях не проводит.

Ранее сообщалось, что в СБУ заявили о разоблачении схемы финансирования сепаратистов. Оперативники установили, что на неподконтрольной части Луганской области незаконно действует мощное финансовое учреждение.

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Теги: бюджет, налоги, донбасс, сборы, ДНР, ЛНР, новости Донбасса
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.02.2019, 11:50
Оценка:  -2
гость
Ну и каких успехов добилась Украина выйдя из Союза ? А ведь обдурили лохов именно обещаниями процветания, как только мы покинем СССР .Теперь на собственной шкуре подавляющее большинство украинцев сейчас ощущает это "процветание " И это еще далеко не дно ! Ягодки этого "процветания " еще впереди!
33  (аноним)  21.02.2019, 11:15
Оценка:  +1
33
Нет никаких братских народов, это всё выдумали в кремле что б легче было контролировать Украину; типа старший брат, младший брат. Идите вы лесом с своим братанием. Союз распался и теперь каждый сам за себя.
гость  (аноним)  21.02.2019, 11:04
Оценка:  -2
гость
Наемники, именуемые освободителями, принесли на землю Донбасса войну и разруху. И сама "революция на майдане" ничего иное, как операция Запада, направленная на разжигание ненависти между двумя братскими народами Украины и России
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