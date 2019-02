ЕС одобрил влияющую на Северный поток-2 директиву

Речь идет о компромиссном варианте поправок. Они предусматривают ужесточение требований к новому проекту Газпрома и его европейских партнеров – Северного потока-2, но к его блокировке не приведет.

EU gas market rules will apply to #pipelines to and from third countries. @EUCouncil #Coreper just endorsed agreement between @ro2019eu and @Europarl_EN on #gas directive. More info & full text in our press release from last week: https://t.co/wPMepfMzCD https://t.co/YcNhrIzWik