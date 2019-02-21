ЕС одобрил влияющую на Северный поток-2 директиву

Комитет постоянных представителей государств Европейского Союза (Coreper) одобрил поправки к газовой директиве, сообщила пресс-служба Совета ЕС на своей странице в Twitter в среду, 20 февраля.

"Правила рынка газа ЕС будут применяться к трубопроводам, приходящие из третьих стран (к ним относится и Северный поток-2). Coreper только что одобрил соглашение между Советом ЕС и Европарламентом по газовой директиве", – говорится в сообщении.



Речь идет о компромиссном варианте поправок. Они предусматривают ужесточение требований к новому проекту Газпрома и его европейских партнеров – Северного потока-2, но к его блокировке не приведет.

Ранее сообщалось, что Россия построила половину Северного потока-2. Уже уложено более 600 километров газопровода из 1200 запланированных. Две ветки должны быть построены до конца года.