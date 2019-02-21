ЕС одобрил влияющую на Северный поток-2 директиву
Действие газовой директивы ЕС будет распространятся на газопроводы из третьих стран, включительно с Северным потоком-2.
Комитет постоянных представителей государств Европейского Союза (Coreper) одобрил поправки к газовой директиве, сообщила пресс-служба Совета ЕС на своей странице в Twitter в среду, 20 февраля.
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"Правила рынка газа ЕС будут применяться к трубопроводам, приходящие из третьих стран (к ним относится и Северный поток-2). Coreper только что одобрил соглашение между Советом ЕС и Европарламентом по газовой директиве", – говорится в сообщении.
Речь идет о компромиссном варианте поправок. Они предусматривают ужесточение требований к новому проекту Газпрома и его европейских партнеров – Северного потока-2, но к его блокировке не приведет.
EU gas market rules will apply to #pipelines to and from third countries. @EUCouncil #Coreper just endorsed agreement between @ro2019eu and @Europarl_EN on #gas directive. More info & full text in our press release from last week: https://t.co/wPMepfMzCD https://t.co/YcNhrIzWik— EU Council Press (@EUCouncilPress) 20 февраля 2019 г.
Ранее сообщалось, что Россия построила половину Северного потока-2. Уже уложено более 600 километров газопровода из 1200 запланированных. Две ветки должны быть построены до конца года.
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