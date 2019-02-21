Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС одобрил влияющую на Северный поток-2 директиву

Комментариев: 1
Действие газовой директивы ЕС будет распространятся на газопроводы из третьих стран, включительно с Северным потоком-2.
Страны ЕС утвердили изменения к газовой директиве по Северному потоку-2
Страны ЕС утвердили изменения к газовой директиве по Северному потоку-2
Getty Images
Комитет постоянных представителей государств Европейского Союза (Coreper) одобрил поправки к газовой директиве, сообщила пресс-служба Совета ЕС на своей странице в Twitter в среду, 20 февраля. 

Читай также: Еврокомиссия поделилась списком "грязных" денег в странах ЕС


 
"Правила рынка газа ЕС будут применяться к трубопроводам, приходящие из третьих стран (к ним относится и Северный поток-2). Coreper только что одобрил соглашение между Советом ЕС и Европарламентом по газовой директиве", – говорится в сообщении.
 
Речь идет о компромиссном варианте поправок. Они предусматривают ужесточение требований к новому проекту Газпрома и его европейских партнеров – Северного потока-2, но к его блокировке не приведет.

 

Ранее сообщалось, что Россия построила половину Северного потока-2. Уже уложено более 600 километров газопровода из 1200 запланированных. Две ветки должны быть построены до конца года.

Поделись:
Теги: газ, ЕС, Северный поток, российский газ, газопровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  21.02.2019, 11:04
Оценка:  0
гость
Зраза!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь