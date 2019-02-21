Кот-миллионер: Кому Лагерфельд оставил наследство

Легендарный Карл Лагерфельд завещал своей кошке Шупетт 3 миллиона долларов.

Карл Лагерфельд завещал все свои деньги кошке facebook.com

Всемирно известный кутюрье Карл Лагерфельд умер 19 февраля, ему было 85 лет. Свое многомиллионное состояние он оставил любимой кошке по кличке Шупетт, передает UBR.

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Котенка Шупетт Карлу подарили на Рождество в 2011 году, после чего она неоднократно принимала участие в различных рекламных кампаниях, также модельер посвятил своему питомцу книгу. В честь Шупетт кутюрье разработал несколько аксессуаров, в том числе брелоки и сумки с преобладанием черного и белого цветов.

Котейка имеет свои страницы в социальных сетях, например, в Инстаграм на нее подписаны более 155 тыс человек.

"Немецкий кутюрье безгранично восхищался своим питомцем. Настолько, что хотел оставить ей свое состояние", - отмечают журналисты.

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Еще в 2014 году в интервью Лагерфельд упомянул, что кошка боагодаря рекламным контрактам заработала около 3 млн долларов.

Карл не был женат, а также не имел детей.

"Если у вас нет детей, вы можете оставить наследство кому угодно", - отметил вице-президент Высшего совета нотариусов Дэвид Амброзиано.

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Однако, отмечается, что согласно французским законам, наследство может быть передано только физическому или юридическому лицу, животные не имеют права на это.

"Французское законодательство рассматривает животное как движимое имущество, вещь. На самом деле в этом случае кошка является частью наследства", - говорит Амброзиано.

Чтобы обойти французские законы можно определить в качестве наследника человека-попечителя, установив требования по целевому расходованию средств.

Ранее сообщалось, что знаменитый дизайнер умер Карл Лагерфельд в возрасте 85 лет.