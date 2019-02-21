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Украина заплатила России за ядерное топливо $374 млн

Комментариев: 2
Доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse – 28,4%.
Украина получает ядерное топливо из США и России
Украина получает ядерное топливо из США и России
Getty Images

По итогам 2018 года Украина купила за прошлый год для своих атомных электростанций ядерное топливо на общую сумму $523,1 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики в четверг, 21 февраля. 

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Отмечается, что было приобретено у российской компании ТВЭЛ топлива на $374,6 млн, а у шведской дочки американской компании Westinghouse – на $148,5 млн.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse – 28,4%.

Ранее сообщалось, что Украина тайно продлила контракт с РФ о закупке ядерного топлива. Подписанное Энергоатомом тайное соглашение закрепляет за российской ТВЭЛ 60% поставок топлива для украинских АЭС до 2025 года.

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Теги: Россия, Украина, США, Швеция, АЭС, Госстат, ядерное топливо
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.02.2019, 17:56
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гость
А вот интересно : прекратить продавать твэлы и газовый транзит, украина станет воистину незалежалой?
Собственно транзит это не только заработок 3 лярда, а возможность снабжать газом всю территорию Украины из транзитной трубы по псевдореверсу, вот главная фишка!
гость  (аноним)  21.02.2019, 17:37
Оценка:  0
гость
А як жеж ахрессор, останне прощевай, укуппант?
Тварюки двуличные! Кстати вестинхаус тоже российский уран покупает. Да и в Америке доля Росатома по ядерному топливу приближается к 20%.
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