Украина заплатила России за ядерное топливо $374 млн

Доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse – 28,4%.

По итогам 2018 года Украина купила за прошлый год для своих атомных электростанций ядерное топливо на общую сумму $523,1 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики в четверг, 21 февраля.

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Отмечается, что было приобретено у российской компании ТВЭЛ топлива на $374,6 млн, а у шведской дочки американской компании Westinghouse – на $148,5 млн.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse – 28,4%.

Ранее сообщалось, что Украина тайно продлила контракт с РФ о закупке ядерного топлива. Подписанное Энергоатомом тайное соглашение закрепляет за российской ТВЭЛ 60% поставок топлива для украинских АЭС до 2025 года.