Украина заплатила России за ядерное топливо $374 млн
По итогам 2018 года Украина купила за прошлый год для своих атомных электростанций ядерное топливо на общую сумму $523,1 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики в четверг, 21 февраля.
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Отмечается, что было приобретено у российской компании ТВЭЛ топлива на $374,6 млн, а у шведской дочки американской компании Westinghouse – на $148,5 млн.
Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse – 28,4%.
Ранее сообщалось, что Украина тайно продлила контракт с РФ о закупке ядерного топлива. Подписанное Энергоатомом тайное соглашение закрепляет за российской ТВЭЛ 60% поставок топлива для украинских АЭС до 2025 года.
Полная версия правил
Собственно транзит это не только заработок 3 лярда, а возможность снабжать газом всю территорию Украины из транзитной трубы по псевдореверсу, вот главная фишка!
Тварюки двуличные! Кстати вестинхаус тоже российский уран покупает. Да и в Америке доля Росатома по ядерному топливу приближается к 20%.