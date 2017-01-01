ТОП-5 самых дорогих растаможенных авто на еврономерах: Инфографика

Самым дорогим автомобилем оказался Porshe 911 TURBO S 2013 года выпуска таможенной стоимостью более 80 тыс долларов.

Таможенная стоимость легкового авто Porshe 911 TURBO S 2013 года выпуска составляет 83,1 тыс долларов, а за оформление владелец заплатил 766,1 тыс грн, передает ТСН ос ссылкой на ГФС.

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В 5ке дорогих авто также оказались Porshe Cayenne S 2015 года выпуска (таможенная стоимость 76 тыс. долларов), Bentley Flying Spur 2014 года (74,5 тыс. долларов), Mercedes-Benz G Classe 2015 года (63,6 тыс. долларов) и Mercedes-Benz V-Classe 2018 года.

Растаможка данных авто стоила владельцам 705 тыс, 727,9 тыс, 593,4 тыс и 553 тыс гривен соответственно.

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