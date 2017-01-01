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ТОП-5 самых дорогих растаможенных авто на еврономерах: Инфографика

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Самым дорогим автомобилем оказался Porshe 911 TURBO S 2013 года выпуска таможенной стоимостью более 80 тыс долларов.
За оформление Porshe 911 TURBO S 2013 гв владелец заплатил 766,1 тыс грн
За оформление Porshe 911 TURBO S 2013 гв владелец заплатил 766,1 тыс грн
carmagazine.co.uk

Таможенная стоимость легкового авто Porshe 911 TURBO S 2013 года выпуска составляет 83,1 тыс долларов, а за оформление владелец заплатил 766,1 тыс грн, передает ТСН ос ссылкой на ГФС. 

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В 5ке дорогих авто также оказались Porshe Cayenne S 2015 года выпуска (таможенная стоимость 76 тыс. долларов), Bentley Flying Spur 2014 года (74,5 тыс. долларов), Mercedes-Benz G Classe 2015 года (63,6 тыс. долларов) и Mercedes-Benz V-Classe 2018 года.

Растаможка данных авто стоила владельцам 705 тыс, 727,9 тыс, 593,4 тыс и 553 тыс гривен соответственно.

5 самых дорогих авто на еврономерах
5 самых дорогих авто на еврономерах
ТСН

Ранее сообщалось, что “еврономера“ дали пенсионерам 5 млрд грн. Порошенко отметил, что осталось фактически 11 дней (с 12 февраля) до завершения льготного периода растаможки таких автомобилей - 

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Теги: автомобили, бюджет, налоги, пенсионный фонд, налоги и пошлины, ГФС, еврономера
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