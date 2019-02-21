ТОП-3 стратегии Кабмина по преодолению бедности в 2019 году

Направления борьбы с бедностью украинцев уже утверждены в Кабинете министров.

С бедностью в Украине будут бороться по 3 направлениям depositphotos.com

План по реализации стратегии преодоления бедности на 2019 год уже утвержден Кабмином, где в планах прописано 3 основные задачи: запустить госреестр вакансий, субсидировать появление рабочих мест на предприятиях и трудоустроить сельское население.

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Об этом сообщает Сегодня.

Субсидии на работу

Андрей Рева выделил два пути преодоления бедности.

"Первый — государство финансовые ресурсы раздает в виде разных социальных гарантий и льгот, превращая все населения в просителей. Второй — страна создает условия, чтобы люди могли работать", - заявил Рева на заседании.

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Чиновники предлагают частично или полностью финансировать бюджетными деньгами создание новых рабочих мест на предприятиях. После принятия нужного закона, такая схема может начать работать уже через полгода.

Экономист Александр Охрименко считает, что сейчас такая схема в Украине вряд ли получится.

"Подобный подход мог сработать у нас лет 50—60 назад. У такого субсидирования очень высокий риск погрязнуть в коррупции. Лучше не мешать рынку, создав условия, при которых и наши, и зарубежные инвесторы будут открывать новые, даже самые маленькие предприятия. В вопросе борьбы с бедностью скорее сработает такая стратегия", — говорит он.

Онлайн-реестр вакансий

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Государственный онлайн-реестр планируют запустить уже к концу года, где допуск к базе данных хотят сделать свободным, а меняться вакансии должны будут в реальном времени. Однако, HR-эксперт Татьяна Пашкина утверждает, что вряд ли он сможет быть эффективным.

"Непонятно, как собираются учесть вакансии черного рынка. Есть сайт службы занятости, куда работодатели подают сведения о своих вакансиях. Есть специальные сайты с сотнями тысяч вакансий, есть тематические группы в соцсетях, где люди ищут работу. Остается оцифровать вакансии, которые висят на столбах и остановках?

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У нас экономически активного населения — 18 млн. Из них штатных сотрудников — 8 млн. Мне понятна боль государства, которое пытается понять, где же эти 10 млн человек, и, хотя бы в рамках вакансий, одно совместить с другим. Но я не уверена, что создание реестра заметно улучшит возможность трудоустройства и преодоления бедности", — говорит Пашкина.

Идею составлять среднесрочные прогнозы о необходимости рабочей силы в разрезе регионов и профессий эксперт называет хорошей. Правда, по ее словам, есть риск, что полученные результаты не найдут нужного применения и останутся теоретическими выкладками на бумаге.

Молодые люди и предприниматели сельской местности

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Работы по трудоустройству молодежи, украинцев пенсионного возраста и жителей сельской местности прописали в отдельной стратегии. Например, молодых людей хотят консультировать по интернету о популярных сегодня вакансиях — до конца года чиновники хотят провести такую работу с 80% безработной молодежи.

Кабмин обещает стимулировать работодателей нанимать работников предпенсионного возраста и лиц с инвалидностью. Правда, здесь конкретных шагов стратегия пока не содержит.

А вот жителям сельской местности хотят рассказывать о нюансах предпринимательской деятельности. Для этого правительство планирует проводить семинары и тренинги с участием иностранных экспертов и предпринимателей, которые уже открыли свое дело в селе.

Ранее сообщалось, что украинцев переобучают в профтехучилищах. Госслужба уже отправила на переобучение 147 тыс безработных в 2018 году.