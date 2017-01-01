Продавая данные коллекторам, пенсионер заработал на 9 квартир
В начале 2018 года полковник Национальной полиции Украины вышел на пенсию и наладил бизнес по продаже конфиденциальных данных украинцев из баз МВД и Нацполиции банковским коллекторам и частным компаниям, передает UBR.
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Для бизнеса он оформился в качестве ФЛП, договорился с действующими сотрудниками и продавал данные финучреждениям в круглосуточном режиме.
В полиции не сообщают общую сумму заработанных денег и количество пострадавших людей, но утверждают, что за вырученные деньги пенсионер смог купить 9 квартир в Киеве. Отмечается, что квартиры сдавались в наем, но сворачивать бизнес мужчина не собирался.
Также в полиции отмечают, что несколько квартир он приобрел еще работая в Нацполиции, что может означать, что бизнес он наладил еще тогда, когда возглавлял один из департаментов.
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Преступника и трех его помощников силовики задержали с поличным, как раз во время передачи от клиентов вознаграждения за предоставленные услуги. Квалификацию совершенного ими преступления следствие установит позднее.
Ранее сообщалось, что начальника полиции в Киеве поймали на взятке в 15 тыс долларов. Угрожая и запугивая, полицейский вымогал деньги за розыск преступника.
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