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Продавая данные коллекторам, пенсионер заработал на 9 квартир

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47-летний пенсионер является экс-полковником Нацполиции, за проданные данные он смог купить 9 квартир в Киеве.
Продавая данные коллекторам, пенсионер заработал на 9 квартир
© npu.gov.ua
Фото 1/8
  • Пенсионер продавал данные украинцев и купил за вырученные деньги 9 квартир в столице
  • Пенсионер продавал данные украинцев и купил за вырученные деньги 9 квартир в столице
  • Пенсионер продавал данные украинцев и купил за вырученные деньги 9 квартир в столице
  • Пенсионер продавал данные украинцев и купил за вырученные деньги 9 квартир в столице
  • Пенсионер продавал данные украинцев и купил за вырученные деньги 9 квартир в столице
  • Пенсионер продавал данные украинцев и купил за вырученные деньги 9 квартир в столице
  • Пенсионер продавал данные украинцев и купил за вырученные деньги 9 квартир в столице
  • Пенсионер продавал данные украинцев и купил за вырученные деньги 9 квартир в столице
Продавая данные коллекторам, пенсионер заработал на 9 квартир
Пенсионер продавал данные украинцев и купил за вырученные деньги 9 квартир в столице
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В начале 2018 года полковник Национальной полиции Украины вышел на пенсию и наладил бизнес по продаже конфиденциальных данных украинцев из баз МВД и Нацполиции банковским коллекторам и частным компаниям, передает UBR. 

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Для бизнеса он оформился в качестве ФЛП, договорился с действующими сотрудниками и продавал данные финучреждениям в круглосуточном режиме.

В полиции не сообщают общую сумму заработанных денег и количество пострадавших людей, но утверждают, что за вырученные деньги пенсионер смог купить 9 квартир в Киеве. Отмечается, что квартиры сдавались в наем, но сворачивать бизнес мужчина не собирался.

Также в полиции отмечают, что несколько квартир он приобрел еще работая в Нацполиции, что может означать, что бизнес он наладил еще тогда, когда возглавлял один из департаментов. 

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Преступника и трех его помощников силовики задержали с поличным, как раз во время передачи от клиентов вознаграждения за предоставленные услуги. Квалификацию совершенного ими преступления следствие установит позднее.

Ранее сообщалось, что начальника полиции в Киеве поймали на взятке в 15 тыс долларов. Угрожая и запугивая, полицейский вымогал деньги за розыск преступника.

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Теги: коррупция, коррупционные схемы, чиновники коррупционеры, чиновники в украине, Нацполиция, Национальная полиция, конфиденциальная информация
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