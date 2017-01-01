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Гривна снова укрепилась: Курсы валют на 22 февраля

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Курс доллара на межбанке понизился на одну копейку – до 27,04 грн/долл, курс в покупке также упал на копейку – до 27,02 грн/долл.
В обменниках доллар в пятницу утром, 22 февраля, в среднем можно купить по 27,15 грн
В обменниках доллар в пятницу утром, 22 февраля, в среднем можно купить по 27,15 грн
bigmir.net

На 22 февраля, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2700,2630  гривны (-8,4933);

– 100 евро – 3065,8786 гривны (-6,3928).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны более чем на 8 копеек – до 27,00 гривен за доллар, а евро подешевел на 6 копеек – до 30,65 грн за евро.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке понизился на одну копейку – до 27,04 грн/долл, курс в покупке также упал на копейку – до 27,02 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Украина заплатила России за ядерное топливо $374 млн. Доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse – 28,4%.

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Теги: гривна, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, доллар на межбанке
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