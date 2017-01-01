Торгово-экономические отношения Украины и России: Инфографика
На данный момент объемы торговли между Украиной и Россией составляют 12% от довоенных, однако, несмотря на все, РФ остается крупнейшим торговым партнером Украины, передает 24 Канал.
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В большинстве, Россия закупает у Украины топливо, стоимость которого в течение этого года стремительно росла, что увеличило долю российского импорта в деньгах.
Также в 2018 году Украина продала РФ драгоценностей на 40 тыс долларов.
В свою очередь, Украина закупает у России покупает ядерные котлы, черные металлы, удобрения и стекло. А еще руду, уголь, пластмассу и бумагу.
Несмотря на войну и государственное предприятие “Укроборонпром“ не может обойтись без российских запчастей. Предприятие закупает по завышенным ценам гусеничные ленты и двигатели для БТР.
Ранее сообщалось, что РФ возглавила топ стран торговых партнеров Украины. Более 40% торговли Украины приходится на Евросоюз, но среди отдельных государств лидирует Россия с 10 процентами.
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