Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Торгово-экономические отношения Украины и России: Инфографика

Комментариев: 0
Взаимный товарооборот между Киевом и Москвой за последние 4 года упал в 8 раз.
Объем торговли между Украиной и РФ составляет 12% от довоенных
Объем торговли между Украиной и РФ составляет 12% от довоенных
facebook.com

На данный момент объемы торговли между Украиной и Россией составляют 12% от довоенных, однако, несмотря на все, РФ остается крупнейшим торговым партнером Украины, передает 24 Канал. 

Читай также: Украина заплатила России за ядерное топливо $374 млн

В большинстве, Россия закупает у Украины топливо, стоимость которого в течение этого года стремительно росла, что увеличило долю российского импорта в деньгах.

Также в 2018 году Украина продала РФ драгоценностей на 40 тыс долларов.

Что Украина продает РФ
Что Украина продает РФ
24 Канал

В свою очередь, Украина закупает у России покупает ядерные котлы, черные металлы, удобрения и стекло. А еще руду, уголь, пластмассу и бумагу.

Что РФ продает Украине
Что РФ продает Украине
24 Канал

Несмотря на войну и государственное предприятие “Укроборонпром“ не может обойтись без российских запчастей. Предприятие закупает по завышенным ценам гусеничные ленты и двигатели для БТР.

Ранее сообщалось, что РФ возглавила топ стран торговых партнеров Украины. Более 40% торговли Украины приходится на Евросоюз, но среди отдельных государств лидирует Россия с 10 процентами.

Поделись:
Теги: экспорт, Россия, Украина, Россия и Украина, торговая война с Россией, экспорт в Россию, импорт из России, торговля, экономические отношения, торговые отношения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь