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Производство водки в Украине сократилось на треть за четыре года

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Украинские предприятия за 2015-2018 годы сократили производство водки на 31,8% до 12,690 млн декалитров.
В Украине три года подряд сокращается производство водки
В Украине три года подряд сокращается производство водки
facebook.com/Ukrainelive

За 2015-2018 годы производство водки (без учета крепких спиртных напитков) сократилось на 31,8%, или на 5,913 млн дал до 12,690 млн декалитров (1 дал=10 литров). Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики. 

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В 2018 году по сравнению с 2017 годом производство водки уменьшилось на 7,1%, или на 0,970 млн дал до 12,690 млн дал.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом производство водки уменьшилось на 17,6%, или на 2,917 млн дал до 13,658 млн дал.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом производство водки уменьшилось на 10,9%, или на 2,028 млн дал до 16,581 млн дал.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом производство водки уменьшилось на 13%, или на 2,780 млн дал до 18,603 млн дал.

Ранее сообщалось, что насколько подорожает алкоголь в Украине в 2019 году. Стоимость будет повышаться вместе со стоимостью сырья.

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Теги: Украина, алкоголь, производство, водка, спирт, Госстат
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Комментариев (1)
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BROKER666    22.02.2019, 10:59
Оценка:  0
BROKER666
это только на каганате чтут заветы катюхи 2 - п0таскухи: "пьяным народом легче управлять"... кстати у неё есть ещё один перл за ордынский народ: "кто не смеет думать, смеет лишь пресмыкаться"
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