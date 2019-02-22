Производство водки в Украине сократилось на треть за четыре года

Украинские предприятия за 2015-2018 годы сократили производство водки на 31,8% до 12,690 млн декалитров.

В Украине три года подряд сокращается производство водки facebook.com/Ukrainelive

За 2015-2018 годы производство водки (без учета крепких спиртных напитков) сократилось на 31,8%, или на 5,913 млн дал до 12,690 млн декалитров (1 дал=10 литров). Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Читай также: Госбюджет получил рекордную сумму от сигаретных акцизов

В 2018 году по сравнению с 2017 годом производство водки уменьшилось на 7,1%, или на 0,970 млн дал до 12,690 млн дал.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом производство водки уменьшилось на 17,6%, или на 2,917 млн дал до 13,658 млн дал.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом производство водки уменьшилось на 10,9%, или на 2,028 млн дал до 16,581 млн дал.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом производство водки уменьшилось на 13%, или на 2,780 млн дал до 18,603 млн дал.

Ранее сообщалось, что насколько подорожает алкоголь в Украине в 2019 году. Стоимость будет повышаться вместе со стоимостью сырья.