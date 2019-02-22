Жена прокурора-антикоррупционера отдыхает на Мальдивах и в Москве – СМИ

Жена Руслана Биловара ездит на незадекларированном Audi Q7, имеет часы за 120 тыс долларов и "дачу" в Турции.

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Ирина Биловар, жена прокурора отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генпрокуратуры Руслана Биловара, в Инстаграм показывает все неофициальные траты, незадекларированные мужем, передает Bihus.

Например, на фото Ирина позирует в часах бренда Graff Butterfly, которые стоят 120 тыс долларов. Кроме этого, в ее коллекции есть часы от Rolex, которые в Украине можно купить за 1 млн грн.

Жена прокурора имеет в коллекции и сумочки от Chanel, Louis Vuitton та Valentino, общей приблизительной стоимостью в 10 тыс евро. Ничего из таких дорогих аксессуаров не задекларировано у Руслана Биловара.

Жена прокурора носит сумочки общей стоимостью в 10 тыс евро bihus.info

Сама Ирина на фотографии с Audi Q7 2017 года выпуска пишет, что на ней она ездит на работу. Однако ее муж не имеет такой машины в декларациях, но машина той же марки зарегистрирована на предприятие мамы прокурора – Людмилы Биловар.

Ни машина, ни аксессуары жены прокурора не задекларированы bihus.info

На своей социальной странице Ирина делится фото с многочисленных отпусков. Например, за последние 3 года она 7 раз бывала в Турции в зоне для ВИП-клиентов в отеле Rixos Sungate, который сама же называет "дачей".

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Так, ее апартаменты Deluxe площадью 70 квадратных метров имеют индивидуальную террасу, гостиную, 2 ванные комнаты и выход к бассейну. Семь недельных туров в это заведение будет стоить 700 тыс гривен.

Также в 2015 Ирина отдыхала в греческом отеле Suni Beach Resort за, приблизительно, 70 тыс грн, а уже через 2 недели семьей отправилась на Мальдивы в отель Anantara dhigu maldives resort, который обошелся семье в 300 тыс грн за неделю.

Через два года, в 2017, Биловары снова поехали на Мальдивы, но в виллу Pool площадью в 180 кв м, которая оборудована удобным выходом на пляж, личным бассейном, расположенным в нескольких шагах от пляжа. Также в апартаментах есть ванна-терраццо и отдельная гардеробная комната.

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Недельный тур сюда стоит 400 000 гривен.

Несколько раз с 2015 по 2017 года Ирина Биловар посещала модные показы в Милане, и отдыхала в Париже, и в ОАЭ. А вот в конце 2017 года жена прокурора-антикоррупционера поехала отдыхать в Москву. Целью визита она назвала встречу с подружками, а остановилась в отеле "National", расположенном прямо на Красной площади.

В 2017 году Ирина отдыхала с подружками в Москве bihus.info

В итоге, по подсчетам журналистов, за 3 года семья прокурора Руслана Биловара потратила на отдых 1 млн 720 тыс грн, а с учетом аксессуаров и незадекларированного имущества, растраты достигли 8 млн грн.

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В 2015 году Руслан Биловар внес в свою электронную декларацию почти 8 с половиной миллионов гривен наличных средств. Однако несмотря на дальнейшие расходы, зафиксированные на фото его жены, в дальнейшем его состояние не уменьшилось, а выросло. Уже в 2017 году прокурор декларирует более 10 млн грн сбережений.

Рост наличных средств прокурора можно было бы объяснить бизнесом родителей. В разное время они основали несколько компаний: "Карпаты ЛТД", "Закарпаттякурортминводы" и юридическая фирма "Биловар и Ко". Но фирмы семьи Биловар за 5 последних лет официально заработали лишь 2 млн 800 тыс гривен. В период с 2015 по 2017 мама прокурора официально подарила сыну только миллион гривен.

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Брат Руслана Биловар Богдан тоже бывший прокурор. Но ушел с поста после обвинений во взяточничестве. По версии следствия, Богдан Биловар вместе со своими прокурорами-коллегами требовали 8000 долларов взятки у начальника отдела УМВД на Львовской железной дороге. Вместо этого прокуроры, говорило следствие, пообещали закрыть глаза на нарушения чиновника. Прокурор выиграл дело в апелляционной инстанции, но на работу в прокуратуру не вернулся.

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