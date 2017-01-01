Киев оказался в топе самых доступных европейских городов для туристов

Но все равно в Закарпатье отдыхает больше всего иностранцев.

Исследователи из немецкой компании Travelcircus подсчитали, что Киев является самым доступным для туристов европейским городом, потому столица занимает первое место в рейтинге, передает UBR.

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Так, две ночи в 3-х звездочном отеле обойдутся туристу в 36 евро, а кружка пива или чашка капучино стоит менее 1 евро. В общем, чтобы провести выходные в Киеве на двоих понадобится менее, чем 250 евро.

На втором месте расположился Краков в Польше, в котором нужно также потратить менее 250 евро на двоих. Проживание в Кракове будет стоить дороже, чем в Киеве, но пропитание дешевле, например, поужинать там можно за 5 евро.

Еще один польский город, Варшава, занял третье место. Переночевать две ночи можно за 36 евро, как и в Киеве.

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Четвертое место рейтинга заняла столица Сербии Белград, пятое — венгерский Будапешт. На местах с шестого по десятое расположились столица Латвии Рига, немецкие Дрезден и Берлин, словацкая Братислава и, снова-таки, немецкий портовый город Гамбург.

Несмотря на дешевый отдых, столице еще далеко до того потока туристов, который наблюдается в европейских городах. Однако, за последние года Украину стали чаще посещать иностранцы, в особенности из Западной Европы, США и Китая.

Также, за прошлый год туристов стало больше из Испании на 68%, Великобритании 47,3%, Литвы 23,4%, Италии 15,4%, Германии 13,3%, Франции 9, 2%, Индии на 57,4%, Китая на 38,8%, Японии на 38,3%, Израиля на 21,7% и из США на 19%.

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Однако, чаще всего иностранцы посещали Закарпатскую, Одесскую и Харьковскую области, где последняя становиться центром делового туризма.

Украинцы в свою очередь чаще выбирают Киевскую, Львовскую, Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

Ранее сообщалось, сколько области в Украине будут зарабатывать на туризме. Ставки туристического налога увеличатся с 2019 года.