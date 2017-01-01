Система ProZorro сэкономила для Украины 74,5 млрд – МЭРТ

За четыре года свыше 215 тысяч предпринимателей подали хотя бы одно тендерное предложение, отметили в ведомстве.

Благодаря работе системы электронных публичных закупок ProZorro Украине удалось сэкономить 74,5 млрд гривен. Об этом накануне сообщило Министерство экономического развития и торговли на своей странице в Facebook.

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"3 млн закупок, 74,5 млрд гривен сэкономлено для бюджета, свыше 215 тысяч предпринимателей подали хотя бы одно предложение, 80%+ из которых – малый бизнес. Все это – система публичных закупок ProZorro сегодня. А начиналось все четыре года назад с того, что Министерство юстиции приобрело 52 клавиатуры 7230 гривен", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на малую приватизацию утверждены 792 объекта. Фонд государственного имущества Украины утвердил для продажи в 2019 году около 800 объектов малой приватизации.