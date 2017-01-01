Илон Маск рассказал, за сколько денег можно будет полететь на Марс

Большинство жителей развитых стран смогут позволить себе билет.

На Марс можно будет полететь, продав свое жилье на Земле twitter.com/elonmusk

Илон Маск рассказал, что путешествие по космосу на Марс обойдется в 500 тыс долларов, однако в то же время обнадежил, что цены могут упасть до 100 тыс долларов, передает UBR.

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По предположению, такая стоимость билета позволит среднему жителю развитой страны продать свое жилье на Земле и переехать на красную планету. Маск утверждает, что количество желающих также повлияют на цену билета, так как за один рейс корабль может доставить не менее 100 туристов или колонистов.

Starship отправится на околоземную орбиту на ракете, названной Super Heavy, а оттуда полетит к Марсу. Конечным пунктом назначения может быть и любая другая планета Солнечной системы или ее спутник, например, Луна. Super Heavy вернется на Землю, совершит вертикальную посадку и снова полетит – ещё много раз.

Первые полеты запланированы на 2024 год. Илон Маск хочет поселить на Марсе колонию из миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Илон Маск заявил о миллиардных убытках. Заодно он уволил финансового директора.