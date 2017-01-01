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Кандидаты в президенты потратили 110 миллионов на участие в выборах

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Вся сумма была перечислена на специальный счет Госказначейства.
Некоторых кандидатов ЦИК не зарегистрировала, но они успели сделать часть своих взносов
Некоторых кандидатов ЦИК не зарегистрировала, но они успели сделать часть своих взносов
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Глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз рассказала, что все 112,5 млн грн от кандидатов в президенты Украины в 2019 году уже зачислены в общий специальный счет Госказначейства, передает LIGA.net. 

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"Если разделить, выходит 45, а не 44 кандидата. Это вызвано тем, что некоторых кандидатов ЦИК не зарегистрировала, но они успели сделать часть своих взносов", - сказала Слюз.

После проведения выборов деньги вернут только тем кандидатам или партиям, которые пройдут во второй тур. Остальные деньги будут зачислены по доходной части общего фонда госбюджета.

Ранее сообщалось, что Батькивщина вероятно легализировала средства: ГБР открывают дело.

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Теги: выборы 2019, выборы президента, выборы в украине, выборы в украине 2019, выборы президента 2019, гоказначейство
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