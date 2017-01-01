Возле Тернополя частная фирма бесплатно положила дорогу к селу генерала СБУ

После фирма получила сотни контрактов по области, а ее деятельностью занимается депутат Барна и руководитель ОГА.

Коммерческая фирма, которая кладет дороги, бесплатно проложила дорогу к родному селу Лопушаны генерала СБУ, передает ТСН.

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Оказалось, что дорога даже отсутствует на картах. Несколько раз в год по дороге ездит генерал СБУ, экс-начальник департамента борьбы с экономической преступностью Василий Писный, который родился в Лопушанах, там похоронены его родители.

Отмечается, что дорога как раз заканчивается возле кладбища.

Проложила дорогу фирма Авакс-плюс. По их объяснениям, они тренировались класть асфальт.

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“Столкнулись с проблемой, что нет специалистов на технику. Банально асфальтоукладчика найти трудно. Начали мы с той техникой немножко там испытывать, не знаю. Ну, выбрали это село, так получилось“, - говорит начальник производственного отдела фирмы Владимир Хомицкий.

В итоге после укладки дороги в Лопушаны фирма получила почти сотню контрактов в Тернопольской области “без конкурса“, когда госзаказчик объявляет ремонт дороги 40-метровыми кусками, а стоимость работ на каждом не превышает 200 тысяч гривен. В этом случае вполне законно можно обойтись без торгов.

Также торги проходят по схеме “поддавки“, когда на тендере происходит имитация торгов и побеждают липового конкурента. Обычно такие фирмы только созданы и не имеют активности на рынке.

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Так, журналисты нашли Инвестстрой-2016, уставный капитал которой 300 гривен. Скидывались по сотне 3 собственников, одна из которых учительница на пенсии, муж которой о бизнесе жены впервые слышит. А по месту регистрации фирмы расположено сельское кафе, где про Инвестстрой-2016 ничего не слышали. Тем не менее, компания фигурирует в многомиллионных торгах на ремонт дорог, но никогда не побеждает.

В офисе компании временно живут комбайнеры, а председателем является депутат областного совета Василий Вислоцкий.

“Я даже не знал, есть эта фирма или нет и что она делает. Только сегодня узнал, потому что вы приехали“, - заявил он журналистам.

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Оказалось, что за фирмой стоят братья Барна. Один – нардеп-скандалист Олег Барна, который любит грязной бранью общаться с журналистами. Другой – председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна, который утверждает, что дорожных фирм не регистрировал.

Выяснилось, что дочь совладелицы Инвестстроя, той самой учительницы-пенсионерки, работает бок о бок с Барной – она начальник отдела обеспечения деятельности руководства области в Тернопольской ОГА. Впрочем, о причастности матери к бизнесу с автодорогами она тоже якобы впервые слышит от журналистов.

Директором фирмы оказался некий Игорь Смоляк, который утверждает, что зарегистрировал на учительницу фирму, так как она является подругой мамы, так как юристы посоветовали на себя не оформлять.

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Почему фирму зарегистрировал в далеком селе Нагорянка и в доме депутата объяснил кратко.

“Поймал первого, кто бежал. Говорю: такая и такая ситуация, хочу открывать и что-то думать. А он говорит: хорошо“, - рассказал директор фирмы.

Закон такие странные регистрации не запрещает, а оспаривать торги могут только обиженные конкуренты, которых безосновательно дисквалифицировали.

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