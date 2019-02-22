Украинцы стали больше покупать в розницу: Рейтинг по областям

Объемы розничной торговли в Украине выросли на 6,3%.

Объемы розничной торговли в Украине выросли на 6,3% depositphotos.com

В Украине объемы розничной торговли в январе увеличились на 6,3% по сравнению с январем 2017 года, передают Финансы.

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Однако, по сравнению с декабрем 2018 года объем торговли снизился на 23%.

В рейтинге по областям первое место занимает Киевская область (увеличился на 11,3%), на втором месте Ивано-Франковская область (на 10,8%), а на третьем месте Донецкая область (9,8%).

Наименьший прирост розничной торговли зафиксирован на Черниговщине, Кировоградщине, Волыни и в Сумской области.

В январе-2018 года объем торговли по сравнению с январем-2017 увеличился на 9,6%, а по сравнению с декабрем-2017 – снизился на 24,5%.

В рейтинге по областям первые места занимают Киевская, Ивано-Франковская и Донецкая области Финансы

Ранее сообщалось, что курс гривны рассчитали по индексу Биг-Мака. Украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира.