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Украинцы стали больше покупать в розницу: Рейтинг по областям

Комментариев: 1
Объемы розничной торговли в Украине выросли на 6,3%.
Объемы розничной торговли в Украине выросли на 6,3%
Объемы розничной торговли в Украине выросли на 6,3%
depositphotos.com

В Украине объемы розничной торговли в январе увеличились на 6,3% по сравнению с январем 2017 года, передают Финансы. 

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Однако, по сравнению с декабрем 2018 года объем торговли снизился на 23%.

В рейтинге по областям первое место занимает Киевская область (увеличился на 11,3%), на втором месте Ивано-Франковская область (на 10,8%), а на третьем месте Донецкая область (9,8%).

Наименьший прирост розничной торговли зафиксирован на Черниговщине, Кировоградщине, Волыни и в Сумской области.

В январе-2018 года объем торговли по сравнению с январем-2017 увеличился на 9,6%, а по сравнению с декабрем-2017 – снизился на 24,5%.

В рейтинге по областям первые места занимают Киевская, Ивано-Франковская и Донецкая области
В рейтинге по областям первые места занимают Киевская, Ивано-Франковская и Донецкая области
Финансы

Ранее сообщалось, что курс гривны рассчитали по индексу Биг-Мака. Украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира.

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Теги: объем розничной торговли, розничная торговля, потребители, покупательская способность
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.02.2019, 17:52
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А до этого Украинцы покупали все только оптом... газ, электроэнергию, топливо, черную икру... Теперь бабло кончилось, перешли на розницу. }{уйmир - вас закрыть давно надо!
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