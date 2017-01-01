Коррупцию Украины нашли в 65 странах мира: Инфографика

НАБУ направило около 500 запросов в иностранные компетентные органы за помощью.

Украинскую коррупцию зафиксировали в 65 странах мира Сегодня

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщила о том, что украинскую коррупцию зафиксировали в 65 странах мира, передает Сегодня.

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"Украинская коррупция оставила след в 65 странах мира. Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии", - отметили в НАБУ.

Чтобы выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, которые нанесли ущерб интересам Украины, то НАБУ направило около 500 запросов в иностранные компетентные органы.

НАБУ направило около 500 запросов в иностранные компетентные органы Сегодня

Ранее сообщалось, что жена прокурора-антикоррупционера отдыхает на Мальдивах и в Москве. Жена Руслана Биловара ездит на незадекларированном Audi Q7, имеет часы за 120 тыс долларов и "дачу" в Турции.