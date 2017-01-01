Ломбардам разрешат проводить валютно-обменные операции – НБУ

На сегодняшний день зарегистрировано 2038 небанковских учреждениях.

Первый зампредправления Нацбанка Катерина Рожкова сообщила, что после принятия закона о СПЛИТ небанковские учреждения смогут получать новые лицензии, передают Финансы.

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“Есть компании, оказывающие финуслуги за счет собственных или кредитных средств. Это ломбарды, некоторые финкомпании, лизинговые компании, факторинг. Им мы хотим упростить регулирование. Более того, нужно дать им возможность меняться, расширяться.

Ломбардам, к примеру, нужно дать возможность получать дополнительные лицензии на другие услуги. У нас считается, что ломбарды – это исключительный вид услуг и они не могут иметь лицензию, например, на обмен валют. Но почему? Ведь в этих операциях нет никакого риска”, – сказала Рожкова.

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Закон о СПЛИТЕ будет предусматривать переход функций от Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацфинуслуг) к НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Так, в реестре Нацфинуслуг на сейчас зарегистрировано 2038 небанковских учреждений.

Ранее сообщалось, что обменять деньги можно будет у почтальонов и в небольших компаниях. НБУ упростил правила валютных лицензий.