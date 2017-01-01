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Укравтодор рассказал, сколько будет стоить проезд по первой платной дороге

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Прогнозируется, что строительные работы начнут уже в следующем году.
Цена проезда не будет больше 7-10 евроцентов за километр
Цена проезда не будет больше 7-10 евроцентов за километр
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И.о. главы Укравтодора Славомир Новак в интервью УНИАН сообщил, что проезд по первой в Украине платной дороге из Львова в Краковец (Польша) будет стоить не больше 7-10 евроцентов за километр, передает Сегодня. Также он рассказал, что строительство начнется в 2020 году. 

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"Мы должны брать в качестве ориентира европейские цены. Но все же в Украине будет немного дешевле. Средняя стоимость строительства автобана в Европе – 10 миллионов евро за километр. В Украине, думаю, получится не более 5-6 миллионов евро за километр. Поэтому цена проезда не будет больше 7-10 евроцентов за километр", – сказал Новак.

По официальному курсу Нацбанка на 21 февраля, озвученная сумма составляет 2,15-3,07 гривны. Нынешняя трасса Львов – Краковец имеет протяженность 69,5 км. То есть, максимальная, по словам Новака, стоимость проезда сейчас составила бы 213,37 грн.

Ранее сообщалось, что поляки будут присматривать за столичными дорогами за 234.81 млн грн. Польская компания выиграла тендер службы автомобильных дорог в Киевской области.

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Теги: Укравтодор, Славомир Новак, платная дорога, платная дорога в украине, автобан
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