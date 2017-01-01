Доллар немного подорожал: Курсы валют на 25 февраля

Курс доллара на межбанке понизился на две копейки – до 27,02 грн/долл, курс в покупке также упал на две копейки – до 27,00 грн/долл.

На 25 февраля, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2701,7301 гривны (+1,4682);

– 100 евро – 3059,7106 гривны (-6,1680).

Национальный банк Украины понизил курс гривны на полторы копейки – до 27,01 гривен за доллар, а евро подешевел на 6 копеек – до 30,59 гривен за евро.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке понизился на две копейки – до 27,02 грн/долл, а в покупке также упал на две копейки – до 27,00 грн/долл.

Ранее сообщалось, что ломбардам разрешат проводить валютно-обменные операции. На сегодняшний день зарегистрировано 2038 небанковских учреждениях.