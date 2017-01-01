Украинцы в апреле получат 10 выходных

Поздняя Пасха и майские праздники принесут украинцам неделю отдыха.

В этом году Пасха выпала на 28 апреля, а 1 мая все еще осталось праздничным днем, потому в этом году украинцы получал 5 выходных подряд, передает UBR.

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Кабмин в начале года порекомендовал предприятиям перенести рабочий вторник, 30 апреля, на субботу, 11 мая. Чтобы таким образом освободить для украинцев 5 дней выходных: с 27 апреля по 1 мая включительно.

Всего же в апреле украинцы не будут работать 10 дней. И это отнюдь не рекорд: благодаря выходному 8 марта месяцем ранее выходных и вовсе 11. Зато в мае придется потрудится – отдохнуть получиться только 8 дней.

Ранее сообщалось, что фины доказали, что люди не деградируют из-за автоматизации производства. Более того, эксперимент показал, что такой доход улучшил здоровье работников.