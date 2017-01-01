Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы в апреле получат 10 выходных

Комментариев: 0
Поздняя Пасха и майские праздники принесут украинцам неделю отдыха.
В апреле украинцы получат 10 выходных
В апреле украинцы получат 10 выходных
depositphotos.com

В этом году Пасха выпала на 28 апреля, а 1 мая все еще осталось праздничным днем, потому в этом году украинцы получал 5 выходных подряд, передает UBR. 

Читай также: Февральские новинки: Что изменится для украинцев

Кабмин в начале года порекомендовал предприятиям перенести рабочий вторник, 30 апреля, на субботу, 11 мая. Чтобы таким образом освободить для украинцев 5 дней выходных: с 27 апреля по 1 мая включительно.

Всего же в апреле украинцы не будут работать 10 дней. И это отнюдь не рекорд: благодаря выходному 8 марта месяцем ранее выходных и вовсе 11. Зато в мае придется потрудится – отдохнуть получиться только 8 дней.

Ранее сообщалось, что фины доказали, что люди не деградируют из-за автоматизации производства. Более того, эксперимент показал, что такой доход улучшил здоровье работников.

Поделись:
Теги: каникулы, выходные дни, рабочие дни, выходные дни 2019, выходные дни в апреле, Пасха
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь