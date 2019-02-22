Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

Миллиардер, основатель Tesla и SpaceX оформил ипотеку в банке Morgan Stanley на 61 миллион долларов.



Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск взял ипотечные кредиты на общую сумму 61 миллион долларов, сообщает Bloomberg в пятницу, 22 февраля.

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Около 50 миллионов долларов еще в конце 2018 года предприниматель оформил в банке Morgan Stanley на покупку недвижимости в Калифорнии. Сумма достигла 61 миллиона долларов, когда Маск рефинансировал кредит на приобретение купленного в 2012 году за 17 миллионов долларов дома площадью около 1900 кв м в пригороде Лос-Анджелеса.

Отмечается, что бизнесмен взял кредиты на 30 лет под процентную ставку 3,5% годовых, которая будет меняться в зависимости от динамики ключевой ставки ФРС. Bloomberg оценило ежемесячный платеж в 180 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал, за сколько денег можно будет полететь на Марс. Большинство жителей развитых стран смогут позволить себе билет.