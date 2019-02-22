Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

Комментариев: 0
Миллиардер, основатель Tesla и SpaceX оформил ипотеку в банке Morgan Stanley на 61 миллион долларов.
Илон Маск набрал ипотечных кредитов
Илон Маск набрал ипотечных кредитов
Getty Images


Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск взял ипотечные кредиты на общую сумму 61 миллион долларов, сообщает Bloomberg в пятницу, 22 февраля. 

Читай также: В Украине ученые НАН одобрили строительство Hyperloop: 17 млн долл за км

Около 50 миллионов долларов еще в конце 2018 года предприниматель оформил в банке Morgan Stanley на покупку недвижимости в Калифорнии. Сумма достигла 61 миллиона долларов, когда Маск рефинансировал кредит на приобретение купленного в 2012 году за 17 миллионов долларов дома площадью около 1900 кв м в пригороде Лос-Анджелеса.

Отмечается, что бизнесмен взял кредиты на 30 лет под процентную ставку 3,5% годовых, которая будет меняться в зависимости от динамики ключевой ставки ФРС. Bloomberg оценило ежемесячный платеж в 180 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал, за сколько денег можно будет полететь на Марс. Большинство жителей развитых стран смогут позволить себе билет.

Поделись:
Теги: ипотека, SpaceX, Tesla Motors, Илон Маск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь