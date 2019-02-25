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Укравтодор анонсировал 3 платные дороги в Украине: Названо направления

Комментариев: 2
Трассы выбирали из 10 вариантов, однако у чиновников есть некоторые опасения на счет строительства.
В Украине планируют построить первые 3 платные дороги
В Украине планируют построить первые 3 платные дороги
facebook.com/greenwheels.com.ua

Глава Укрдоринвеста Елена Криворучко сообщила, что Укравтодор вместе с Всемирным банком рассмотрели 10 дорог, среди которых выбрали 3 для усовершенствования, передает Сегодня. 

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Одной из них, например, является трасса Киев – Белая Церковь. На строительство новой дороги нужно примерно 535 млн долларов и 3 года, при этом, введя плату за проезд, инвестор сможет возвращать чуть более 5% (почти $27 млн) в год.

Вторым направлением выбрали Львов – Краковец (60 км), где нужно потратить 290 млн долларов за 2 года, а инвесторы смогут заработать 4 млн долл в год.

Последним, третьим направлением будет Львов – Тернополь за 293 млн долл, а строиться около 3 лет. Заработать на этой трассе по предварительным подсчетам можно будет по 35 млн долл в год. 

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Криворучко опасается не только отсутствия инвесторов, но и нежелания простых украинцев пользоваться платными дорогами, так как по правилам вместе с платными магистралями должны быть и бесплатные альтернативы.

"У нас проблема сейчас в другом — нам нужно заинтересовать инвесторов приходить и вкладывать деньги в такие проекты. А потом уже инвестор сам найдет возможность убедить граждан пользоваться этой дорогой", — объясняет транспортный эксперт Александр Кава.

Эксперт уверен, что для появления заинтересованности у граждан, подрядчики должны будут предлагать скидки и акции, например, снижение тарифа за частое пользование трассой, и прочее. Также он назвал и другие проблемы, существующие на данный момент. 

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"Например, дорога от Львова до польской границы (Львов — Краковец. — Авт.). Там сейчас камень преткновения — контрольно-пропускной пункт. Нужно решать вопрос с таможней, а также Польшей по поводу создания максимально быстрой процедуры контроля.

Ведь если человек заплатит за дорогу, проедет по ней, сэкономит полчаса своего времени, а потом 6 часов будет стоять на границе — это никого не будет стимулировать этой дорогой пользоваться", — резюмирует специалист.

Ранее сообщалось, что Укравтодор рассказал, сколько будет стоить проезд по первой платной дороге. Прогнозируется, что строительные работы начнут уже в следующем году.

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Теги: Укравтодор, платная дорога, платная дорога в украине, автобан, трасса, шоссе, Елена Криворучко, дороги в украине
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Комментариев (2)
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Boxerogos    25.02.2019, 12:03
Оценка:  0
Boxerogos
Только в африканских странах типа нашей охреНэньки могут строить платные дороги при отсутствии бесплатных дорог.))))))))))))))
гость  (аноним)  25.02.2019, 11:58
Оценка:  +2
гость
И сколько денег с 2013 г вкинули в трассу Киев-Белая Церковь и будем еще из бюджета бабки тянуть ?
Лучше бы посмотрели на Одесса-Белая Церковь т.к. многие фуры объезжают Киев сворачивая на Володарку через Сквиру (там дорога убитая в хлам) и уходят на западное направление.
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