Одесса оказалась в группе лидеров по городским бюджетам

Одесса заняла 6 место по оценке прозрачности городского бюджета среди 37 городов.

Аналитики Одесской областной организации Комитета избирателей Украины проанализировали 37 городов Украине по 139 критериям (открытость, прозрачность и инновационность) и составили рейтинг прозрачности городского бюджета, где Одесса оказалась на 6 месте, передает Сегодня.

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Отмечается, что в городе неплохая ситуация с открытостью данных, но не хватает вовлеченности граждан в финансовые процессы, например, проходили ли консультации с объединениями граждан, был ли публичный отчет главы самоуправления о выполнении бюджета, есть ли в городе бюджет участия (в Одессе его называют "общественным бюджетом").

Также по критерию открытости оценивали публикации местными властями документов, касающихся казны, — текста бюджета, отчетов о выполнении и внесении всевозможных изменений.

Инновационность означала баллы за дополнительные нововведения вроде отдельного раздела Бюджет на городском сайте или визуализации информации о капитальных тратах.

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"Когда люди видят, что средства бюджета — а это прежде всего их налоги — расходуются прозрачно, эффективно, когда чувствуют, что орган местного самоуправления заинтересован в их участии в бюджетном процессе, когда с гражданами ведут полноценный диалог, тогда граждане больше доверяют органам местного самоуправления и готовы активнее участвовать в различных инициативах, в том числе в решении проблем общины", — рассказал глава Одесской областной организации "Комитет избирателей Украины" Анатолий Бойко,

Он подчеркнул, что рейтинг составляется не ради оценок, а для того, чтобы выявить проблемы местных советов.

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Так, по открытости информации Одесса получила высокий балл (69%), а прозрачность (43%) и инновационность (27%) оценили низко.

"Оценка ярко демонстрирует, что городскому совету нужно, в первую очередь, обратить внимание на внедрение действенных механизмов по активному привлечению граждан и других заинтересованных лиц к бюджетному процессу с разработкой соответствующих нормативно-правовых актов", — подытожили результаты в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что первое место в рейтинге занял город Дрогобыч во Львовской области.

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"На нашем сайте есть специальный раздел, где находятся бюджетный регламент, ежемесячная информация о выполнении, паспорта бюджетных программ, прогнозы выполнения бюджета и прочее", — рассказал советник мэра Дрогобыча по гуманитарным вопросам Олег Дукас.

Еще от отметил, что на сайте "есть бюджетная карта, где можно посмотреть все объекты, на которые идет финансирование, зайдя на каждый объект, можно увидеть информацию о подрядчиках, которые выполняют те или иные работы".

Ранее сообщалось, что в МВФ не увидели результатов борьбы с коррупцией в Украине. В то же время в МВФ отметили, что в Украине были созданы учреждения, которые помогут бороться с коррупцией.