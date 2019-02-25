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Зеленский сообщил, сколько денег потратил на предвыборную кампанию

Комментариев: 2
Команда кандидата в президенты потратила на выборы уже более 23 миллионов гривен.
Команда Зеленского потратила на предвыборную кампанию более 23 млн грн
Команда Зеленского потратила на предвыборную кампанию более 23 млн грн
facebook.com/kakprosto

Спикер по вопросам хода предвыборной компании Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил в интервью для Украиских новостей о том, что команда Зеленского потратила на предвыборную кампанию более 23 миллионов гривен, передает ТСН. 

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Конкретную сумму, которая поступила на избирательный счет, Дмитрий назвать не смог, но сообщил, что команда Зеленского в свое время отчитается о наполнении фонда и его расходы.

"С момента, когда был открыт счет потрачено 23 млн 143,5 тыс гривен. Можете посчитать, во сколько в день обходится кампания", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что кандидаты в президенты потратили 110 миллионов на участие в выборах. Вся сумма была перечислена на специальный счет Госказначейства.

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Теги: Владимир Зеленский, кандидаты в президенты украины, выборы 2019, выборы в украине, президентские выборы в украине, выборы президента 2019, предвыборная кампания
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Комментариев (2)
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ZE2019    25.02.2019, 13:00
Оценка:  +1
ZE2019
Владимир Зеленский - будущий Президент Украины !
Тегусигальпа    25.02.2019, 13:06
Оценка:  -1
Тегусигальпа
с какого перепугу?
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