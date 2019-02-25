Зеленский сообщил, сколько денег потратил на предвыборную кампанию

Команда кандидата в президенты потратила на выборы уже более 23 миллионов гривен.

Спикер по вопросам хода предвыборной компании Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил в интервью для Украиских новостей о том, что команда Зеленского потратила на предвыборную кампанию более 23 миллионов гривен, передает ТСН.

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Конкретную сумму, которая поступила на избирательный счет, Дмитрий назвать не смог, но сообщил, что команда Зеленского в свое время отчитается о наполнении фонда и его расходы.

"С момента, когда был открыт счет потрачено 23 млн 143,5 тыс гривен. Можете посчитать, во сколько в день обходится кампания", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что кандидаты в президенты потратили 110 миллионов на участие в выборах. Вся сумма была перечислена на специальный счет Госказначейства.