Правительство решение не принимало, президент его не видел – Порошенко о ФЛП

Петр Порошенко высказался об ограничениях для ФЛП.

Во время выступления на Совете регионального развития Львовской области пресс-служба президента сообщила о том, что президент Петр Порошенко намерен принять участие в обсуждении инициатив по деятельности ФЛП, которые платят единый налог, чтобы не допустить притеснений в работе предпринимателей, в частности IТ-сектора, передает Экономическая правда.

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"Хочу сказать, что предложение Министерства социальной политики внести поправки в Трудовой кодекс, которые могли бы ограничить деятельность ФЛП на едином налоге вообще и в IT-отрасли в частности - это рабочая инициатива самого министерства. Правительство это решение не принимало. Президент его не видел", - отметил он.

Он отметил, что министерство, как орган, отвечающий за доходы Пенсионного фонда, должно искать пути легализации трудовой занятости.

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"Но мы в ближайшее время тщательно обсудим модель, которую они сейчас предложили. Она еще не рассматривалась на Кабмине. И в планах принять активное участие в обсуждении этого, для того чтобы IТ-сектор как наш приоритет чувствовал себя защищенным. Это мое президентское слово", - подчеркнул он.

Порошенко добавил, что они все вместе должны искать способы вывода зарплат из тени, легализации занятости и наполнения Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что ГФС усилит проверки работодателей на наличие зарплат в конверте. Нарушения нашли у 46% проверенных субъектов хозяйствования.