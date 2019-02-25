Еще один полицейский задержан на взятке: За "услугу" просил 3 тыс долл

Под "услугой" имелась в виду помощь избегания наказания.

Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщило о том, что оперуполномоченный уголовного розыска в Белоцерковском районе пообещал помочь избежать наказания за нанесение телесных повреждений другому человеку, передает Слово и дело.

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За свои услуги он просил 3 тыс долларов. Однако, его задержали во время передачи денег.

На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении по статье "Вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Ранее сообщалось, что начальника полиции в Киеве поймали на взятке в 15 тыс долларов. Угрожая и запугивая, полицейский вымогал деньги за розыск преступника.