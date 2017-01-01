Нефть подешевела после слов Трампа о завышенных ценах

Президент США считает, что "черное золото" стоит слишком дорого и призвал ОПЕК "расслабиться".

Дональд Трамп снова повлиял на котировки нефти facebook.com

Мировые цены на нефть эталонных марок отступили от трехмесячных максимумов после критического заявления президента США Дональда Трампа относительно высоких цен на "черное золото". Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 25 февраля.

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"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он хрупок", – написал американский лидер в Twitter.

После этого заявления апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures на пике упали на $1,71 (2,54%) и торговались на уровне $65,54 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $1,38 (2,41%) – до $55,88 за баррель.

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Спустя некоторое время цены выровнялись, и сейчас Brent торгуется на уровне $65,96, а WTI – $56,17 за баррель.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2019 г.