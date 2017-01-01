Нефть подешевела после слов Трампа о завышенных ценах
Мировые цены на нефть эталонных марок отступили от трехмесячных максимумов после критического заявления президента США Дональда Трампа относительно высоких цен на "черное золото". Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 25 февраля.
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"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он хрупок", – написал американский лидер в Twitter.
После этого заявления апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures на пике упали на $1,71 (2,54%) и торговались на уровне $65,54 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $1,38 (2,41%) – до $55,88 за баррель.
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Спустя некоторое время цены выровнялись, и сейчас Brent торгуется на уровне $65,96, а WTI – $56,17 за баррель.
Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2019 г.
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