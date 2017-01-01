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Нефть подешевела после слов Трампа о завышенных ценах

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Президент США считает, что "черное золото" стоит слишком дорого и призвал ОПЕК "расслабиться".
Дональд Трамп снова повлиял на котировки нефти
Дональд Трамп снова повлиял на котировки нефти
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Мировые цены на нефть эталонных марок отступили от трехмесячных максимумов после критического заявления президента США Дональда Трампа относительно высоких цен на "черное золото". Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 25 февраля. 

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"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он хрупок", – написал американский лидер в Twitter.

После этого заявления апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures на пике упали на $1,71 (2,54%) и торговались на уровне $65,54 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $1,38 (2,41%) – до $55,88 за баррель. 

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Спустя некоторое время цены выровнялись, и сейчас Brent торгуется на уровне $65,96, а WTI – $56,17 за баррель.

 
Ранее сообщалось, что нефть резко подорожала после падения. Цены на нефть выросли почти на 3% за счет сокращения добычи Саудовской Аравией и ОПЕК, а также санкций США против Ирана и Венесуэлы.
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Теги: нефть, США, Трамп, Дональд Трамп, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent, добыча нефти
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