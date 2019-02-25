Из Украины пытались вывезти монету стоимостью в 1,2 млн грн

Старинная монета датирована 1796 годом.

Таможенники обнаружили серебряную монету номиналом в 1 рубль 1796 года в хорошем состоянии ГФС

Пресс-служба Государственной фискальной службы Украины сообщила, что Одесская таможенная служба помешала гражданину Молдовы вывезти из Украины старинную монету стоимостью более 1,2 млн грн, передает Слово и дело.

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Так, мужчина передвигался на автомобиле из Одессы в Молдову через пункт Паланка. Во время совместного таможенно-пограничного контроля среди личных вещей в косметичке в полиэтиленовом пакете было обнаружено значительное количество монет россыпью. При более детальном осмотре выяснилось, что это монеты советских времен, которые не представляют культурной или исторической ценности.

Однако, среди всех монет таможенники обнаружили серебряную монету номиналом в 1 рубль 1796 года в хорошем состоянии. Это так называемый 1 рубль Павла I из пробного тиража. Масса монеты – 24 гр, диаметр – 39 мм.

"История возникновения первого серебряного рубля при императоре Павле I началась в ноябре 1796 года, когда на Санкт-Петербургском монетном дворе был изготовлен штемпель для серебряного рубля. Но дизайн монеты, представленной пробным тиражом, не понравился императору. Поэтому в конце 1796 года в обращение было выпущено 1 серебряный рубль, чеканенный совсем с другого штемпеля", - отмечают эксперты.

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Такой незначительный тираж увеличивает ценность монеты, которая на нумизматическом рынке оценивается в 45 тыс долларов.

По факту незаконного перемещения культурной ценности с сокрытием от таможенного контроля в отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Ранее сообщалось, что канадцы отчеканили монеты в форме писанки. Это уже 4 монета в Канаде, посвященная украинской писанке.