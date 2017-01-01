Доллар ниже 27: Курс валют НБУ

Нацбанк укрепил гривну до 26,99 за доллар. При этом евро подорожал на пять копеек - до 30,64 грн.

Во вторник, 26 февраля, доллар на черном рынке можно приобрести в среднем по 27,00 грн/долл bigmir.net

На 26 февраля, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2699,0656 гривны;

– 100 евро – 3064,7890 гривны.

Национальный банк Украины ослабил курс доллара на одну копейку – до 26.99 гривен за доллар, а евро подорожал на 5 копеек.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,915 грн/долл с 27,015 грн/долл в предыдущий рабочий день. Котировки гривны к окончанию торгов составили 26,9-26,93 грн за доллар.

Ранее сообщалось, что за год капинвестиции выросли на четверть. Большую часть капитальных инвестиций составили собственные средства предприятий и организаций.