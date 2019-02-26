Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине снизилось промпроизводство

Комментариев: 0
В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года промышленное производство в стране сократилось на 3,3%.
В начале года в Украине упало промпроизводство
В начале года в Украине упало промпроизводство
facebook.com
В Украине в январе 2019 года объемы промышленного производства сократились на 3,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщила Государственная служба статистики Украины. 

Читай также: В Украине продолжает падать производство стали

При этом с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2019 года к январю 2018 года сократилось на 2,9%.

По информации ведомства, в перерабатывающей промышленности падение составило 5,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 1,6%.
 
В поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован рост на 1,3%.
 
Ранее сообщалось, что промпроизводство Украины выросло на 1% за год. В прошлом году рост промпроизводства составил 1,1%. При этом в декабре оно упало на 3,5%.
Поделись:
Теги: Украина, производство, промпроизводство, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  26.02.2019, 10:50
Оценка:  0
гость
Не туда идут кредиты МВФ и ЕБРР, а на покрытие % по долгам. Так из кабалы не выбраться...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь