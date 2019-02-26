В Украине снизилось промпроизводство

В Украине в январе 2019 года объемы промышленного производства сократились на 3,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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При этом с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2019 года к январю 2018 года сократилось на 2,9%.