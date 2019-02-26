В Украине снизилось промпроизводство
В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года промышленное производство в стране сократилось на 3,3%.
В Украине в январе 2019 года объемы промышленного производства сократились на 3,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщила Государственная служба статистики Украины.
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При этом с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2019 года к январю 2018 года сократилось на 2,9%.
По информации ведомства, в перерабатывающей промышленности падение составило 5,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 1,6%.
В поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован рост на 1,3%.
Ранее сообщалось, что промпроизводство Украины выросло на 1% за год. В прошлом году рост промпроизводства составил 1,1%. При этом в декабре оно упало на 3,5%.
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