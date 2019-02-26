Борьба с бедностью: Власти помогут с работой и введут новые соцстандарты

В годовой план по борьбе с бедностью входят перерасчет прожиточного минимума и развитие услуг для сельских жителей.

В 2019 году правительство будет активно бороться с бедностью в Украине facebook.com

План мер по выполнению "Стратегии преодоления бедности", утвержденный Кабмином 20 февраля, включает помощь украинцам с работой, уменьшение неравенства, утверждение социальной справедливости и ЕСВ, передает Сегодня.

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Правительство планирует преодолевать бедность с помощью повышения уровня занятости населения. Уже начал работу институт карьерного советника, а также планируется наконец-то ввести общегосударственный онлайн-реестр вакансий.

Запланировано ряд мер по стимулированию работодателей трудоустраивать недостаточно конкурентоспособные слои населения с помощью субсидирования: инвалидов, выпускников вузов, людей предпенсионного возраста, ветеранов АТО.

При обладминистрациях планируется создать "специализированные консультационные центры по вопросам организации и ведения собственного дела". В сельской местности проводить работу по популяризации малого предпринимательства, фермерского и семейного бизнеса и прочее.

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Еще одном мерой является "разработка механизма привлечения к системе государственного социального страхования, в первую очередь пенсионного, заинтересованных лиц, занятых в личных сельских хозяйствах".

Семейным фермерским хозяйствам обещают даже "государственную финансовую помощь для компенсации единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", чтобы повысить уровень уплаты ЕСВ со стороны фермеров.

Работу по детенизации занятости и доходов планируют продолжить, включая "проведение на постоянной основе информирования населения трудоспособного возраста с целью оформления занятости".

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Одно из направлений борьбы с бедностью звучит как: "Уменьшение экономически необоснованного неравенства и содействие утверждению принципа социальной справедливости в системе распределения доходов". То есть, другими словами это работа по изменению минимальных соцстандартов, в частности прожиточного минимума, пенсий и зарплат.

Также правительством планируется формирование прожиточного минимума по учету опыта европейских стран.

Ранее сообщались ТОП-3 стратегии Кабмина по преодолению бедности в 2019 году. Направления борьбы с бедностью украинцев уже утверждены в Кабинете министров.