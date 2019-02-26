Украинцы скупают по 3 кг золота в неделю

Только за 2018 год Приватбанк продал более 131 кг золотых слитков.

Руководитель управления банковских металлов Приватбанка Максим Бродян рассказал, что клиенты банка купили более 131 кг золотых слитков в 2018 году. То есть, примерно это по 3 кг в неделю.

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Отмечается, что обычно клиенты покупают слитки весом в 100 кг, что соотносится с законодательным ограничением инвестирования в драгоценные металлы на уровне 150 тыс грн в день, и коллекционные подарочные слитки от 1 грамма до тройской унции.

"Золото - самый удачный актив для диверсификации сбережений, безупречная репутация "желтого металла" обеспечивает ему особое положение среди других активов как во всем мире, так и в Украине. Если верить прогнозам мировых аналитиков, цена на золото уже в этом году может достичь отметки 1 450-1 500 долларов за тройскую унцию. Сейчас цена - 1 300-1 320 долларов за тройскую унцию", - отметил Максим Бродян.

Ранее сообщалось, что уже в первый же день действия валютной либерализации украинцы приобрели у банков онлайн миллионы долларов США.