Бывшая жена Фирташа и ее сын хотят отсудить у него €5 млрд за шантаж – СМИ

Экс-жена обвиняет Фирташа в преступном злоупотреблении доверием, отмывании денег, вымогательстве, мошенничестве и угрозах.

Бывшая жена Фирташа подает на него иск на 5 млрд евро facebook.com

Австрийское агентство прессы (АРА) сообщило, что бывшая жена Дмитрия Фирташа и его пасынок хотят подать на него, и его доверительное лицо иск в прокуратуру Вены по обвинению в причинении ущерба на 5 миллиардов евро, передает Укринформ.

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“Экс-жена и пасынок украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который живет в Вене, намерены подать заявление против него в Центральную прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Вене. Об этом APA узнало от конфиденциального источника. Заявление также направляется против близкого доверенного лица Фирташа, который в Украине имеет высокую политическую должность“, - говорится в сообщении АРА.

Так, в заявлении речь идет о преступном злоупотреблении доверием и отмывание денег, а также о вымогательстве, мошенничестве и угрозах.

“Экс-жена Фирташа и его сын обвиняют подозреваемых - по обоим действует презумпция невиновности - что в начале 2000-х средства были выведены незаконным способом с главного предприятия и заведены в оффшорные фирмы. Причиной был предстоящий развод супругов Фирташ“, - сообщает APA.

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Отмечается, что экс-жена подвергалась шантажу, целью которого было решение вопросов о распределении доходов.

“Указанный в заявлении вероятный вред мог составлять около 5 млрд евро“, - говорится в сообщении.

Бывшая жена Фирташа считает, что поскольку большинство действий в ущерб ее состояния “заказывались из Вены“, то дело относится к компетенции австрийских органов уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что кипрский суд арестовал движимое и недвижимое имущество украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на сумму около 46 млн долларов.