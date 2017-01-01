Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кто ворует больше всех, уклоняясь от уплаты налогов: Инфографика

Комментариев: 0
Страна борется не с уклонителями от уплаты налогов, а с помощью новых надбавок другим плательщикам.
В общем от описанных схем потери составляют 150 млрд грн
В общем от описанных схем потери составляют 150 млрд грн
depositphotos.com

Виталий Шабунин, председатель общественной организации “Центр противодействия коррупции“ рассказал, что более эффективным способом наполнения государственной казны является борьба со схемами уклонения от уплаты налогов, которые приводят к большим потерям. Вместо этого власти облаживают налогами ФЛП, например, ІТишников, передает 24 Канал.

Оффшорные схемы воруют у нас от 50 миллиардов гривен ежегодно
Оффшорные схемы воруют у нас от 50 миллиардов гривен ежегодно
24 Канал

“Оффшорные схемы – динозавр на рисунке – воруют у нас от 50 миллиардов гривен ежегодно. Но для правительства эта схема, похоже, проблемой не является. От контрабанды и серого импорта мы теряем до 70 миллиардов гривен – на рисунке это медведь. И это для политиков не проблема. Конвертационные центры – на рисунке это акула – съедают еще 50 миллиардов наших денег. И это тоже не проблема. Как мы видим ни с оффшорами, ни контрабандой, ни с конвертационными центрами власть особо не борется“, – отметил Шабунин. 

Читай также: Украина получает миллиарды налогов из “ЛДНР“ – казначейство

Шабунин отмечает, что в общем от описанных схем потери составляют 150 млрд грн, однако, если правительство борется с ФЛП, то судя по всему, убытки от них больше.

“Нет. Не больше. Убытки от злоупотреблений системой ФЛП – 5 миллиардов гривен. Это в десять раз меньше, чем наши потери от оффшорных схем, в десять раз меньше потерь на контрабанде, и в десять раз меньше конвертцентров. То у меня логичный вопрос к власти. Друзья, вам не кажется, что у вас серьезные проблемы с определением приоритетов?“, – подчеркнул общественный деятель.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко высказался об ограничениях для ФЛП: “правительство решение не принимало, президент его не видел“.

Поделись:
Теги: коррупция, борьба с коррупцией, уплата налогов, уплата налогов в украине, ФЛП, уклонители от уплаты налогов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь