Кто ворует больше всех, уклоняясь от уплаты налогов: Инфографика
Виталий Шабунин, председатель общественной организации “Центр противодействия коррупции“ рассказал, что более эффективным способом наполнения государственной казны является борьба со схемами уклонения от уплаты налогов, которые приводят к большим потерям. Вместо этого власти облаживают налогами ФЛП, например, ІТишников, передает 24 Канал.
“Оффшорные схемы – динозавр на рисунке – воруют у нас от 50 миллиардов гривен ежегодно. Но для правительства эта схема, похоже, проблемой не является. От контрабанды и серого импорта мы теряем до 70 миллиардов гривен – на рисунке это медведь. И это для политиков не проблема. Конвертационные центры – на рисунке это акула – съедают еще 50 миллиардов наших денег. И это тоже не проблема. Как мы видим ни с оффшорами, ни контрабандой, ни с конвертационными центрами власть особо не борется“, – отметил Шабунин.
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Шабунин отмечает, что в общем от описанных схем потери составляют 150 млрд грн, однако, если правительство борется с ФЛП, то судя по всему, убытки от них больше.
“Нет. Не больше. Убытки от злоупотреблений системой ФЛП – 5 миллиардов гривен. Это в десять раз меньше, чем наши потери от оффшорных схем, в десять раз меньше потерь на контрабанде, и в десять раз меньше конвертцентров. То у меня логичный вопрос к власти. Друзья, вам не кажется, что у вас серьезные проблемы с определением приоритетов?“, – подчеркнул общественный деятель.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко высказался об ограничениях для ФЛП: “правительство решение не принимало, президент его не видел“.
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