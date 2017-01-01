Кто ворует больше всех, уклоняясь от уплаты налогов: Инфографика

Страна борется не с уклонителями от уплаты налогов, а с помощью новых надбавок другим плательщикам.

Виталий Шабунин, председатель общественной организации “Центр противодействия коррупции“ рассказал, что более эффективным способом наполнения государственной казны является борьба со схемами уклонения от уплаты налогов, которые приводят к большим потерям. Вместо этого власти облаживают налогами ФЛП, например, ІТишников, передает 24 Канал.

Оффшорные схемы воруют у нас от 50 миллиардов гривен ежегодно 24 Канал

“Оффшорные схемы – динозавр на рисунке – воруют у нас от 50 миллиардов гривен ежегодно. Но для правительства эта схема, похоже, проблемой не является. От контрабанды и серого импорта мы теряем до 70 миллиардов гривен – на рисунке это медведь. И это для политиков не проблема. Конвертационные центры – на рисунке это акула – съедают еще 50 миллиардов наших денег. И это тоже не проблема. Как мы видим ни с оффшорами, ни контрабандой, ни с конвертационными центрами власть особо не борется“, – отметил Шабунин.

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Шабунин отмечает, что в общем от описанных схем потери составляют 150 млрд грн, однако, если правительство борется с ФЛП, то судя по всему, убытки от них больше.

“Нет. Не больше. Убытки от злоупотреблений системой ФЛП – 5 миллиардов гривен. Это в десять раз меньше, чем наши потери от оффшорных схем, в десять раз меньше потерь на контрабанде, и в десять раз меньше конвертцентров. То у меня логичный вопрос к власти. Друзья, вам не кажется, что у вас серьезные проблемы с определением приоритетов?“, – подчеркнул общественный деятель.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко высказался об ограничениях для ФЛП: “правительство решение не принимало, президент его не видел“.