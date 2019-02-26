Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина больше не является лидером трудовых миграций в Россию

Комментариев: 1
Количество украинцев, уехавших на заработки в РФ сократилось в 3 раза.
Украина сократила миграцию в Россию в 3 раза
Украина сократила миграцию в Россию в 3 раза
facebook.com

Росстат опубликовал информацию о том, что Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в РФ. Уменьшился и поток трудовой миграции, и вынужденные мигранты из восточной части Украины, оккупированной Россией стали переселяться реже, передает Зеркало недели. 

Читай также: Больше всего на трудовую миграцию за границу уезжает молодежь

В итоге, Украина сократила миграцию в Россию в 3 раза: с 47,7 в 2017 году до 14,8 тысячи человек в 2018. Это позволило Украине переместиться на третью позицию, отдав первенство Таджикистану и Казахстану.

Россияне отметили, что украинцы теперь стали предпочитать для заработков западные страны, нежели Россию.

Всего из Украины в прошлом году прибыло 137 776 человек, выехало из России - 122 954. Соответственно, в 2017 году прибыло 150 182 украинцев, выбыло - 102 491.

Ранее сообщалось, что Чехия рассматривает расширение квот на трудовые визы для украинцев вдвое.

Поделись:
Теги: миграция, мигрант, эмигрант, иммигрант, трудовая миграция, трудовой мигрант, заробитчане, Украина и Россия, эмиграция в Россию, трудовая миграция в РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Boxerogos    26.02.2019, 17:22
Оценка:  0
Boxerogos
А сколько сотен тысяч наших граждан стали гражданами России за последние 5 лет Пединой"пэрэмоги"?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь