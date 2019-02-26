Украина больше не является лидером трудовых миграций в Россию

Количество украинцев, уехавших на заработки в РФ сократилось в 3 раза.

Украина сократила миграцию в Россию в 3 раза facebook.com

Росстат опубликовал информацию о том, что Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в РФ. Уменьшился и поток трудовой миграции, и вынужденные мигранты из восточной части Украины, оккупированной Россией стали переселяться реже, передает Зеркало недели.

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В итоге, Украина сократила миграцию в Россию в 3 раза: с 47,7 в 2017 году до 14,8 тысячи человек в 2018. Это позволило Украине переместиться на третью позицию, отдав первенство Таджикистану и Казахстану.

Россияне отметили, что украинцы теперь стали предпочитать для заработков западные страны, нежели Россию.

Всего из Украины в прошлом году прибыло 137 776 человек, выехало из России - 122 954. Соответственно, в 2017 году прибыло 150 182 украинцев, выбыло - 102 491.

Ранее сообщалось, что Чехия рассматривает расширение квот на трудовые визы для украинцев вдвое.