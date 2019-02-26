Порошенко и пенсии: "Аттракцион неслыханной щедрости"
Обещание президента Петра Порошенко раздать деньги пенсионерам в размере 2410 грн, получающим минимальную пенсию, перед выборами очень активно обсуждается в соцсетях, передает Страна.
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Так, пользователи называют такую схему "аттракцион неслыханной щедрости".
"Порошенко очень бодро вошел в избирательную кампанию. Нелегальный (через свои избиркомы), полулегальный (через "сетки") и абсолютно легальный (через доплаты пенсионерам) подкуп избирателей, несомненно, решает для него проблему выхода во второй тур. Гарантирует ли ему это победу? ", - прокомментировал журналист Вячеслав Чечило.
Журналист отметил, что оппоненты Порошенко могут воспользоваться данной ситуацией и достичь 2 нежелательных для президента эффекта.
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"Во-первых, даже лояльный к ПАП избиратель не захочет голосовать за него бесплатно, когда остальным за это платят. Во-вторых, во втором туре против хитросделанного ПАП могут пойти голосовать абсолютно все, независимо от политических убеждений, и купленных и "нарисованных" голосов тупо не хватит. Впрочем, учитывая, кто именно у него оппоненты и насколько они эффективны, Порошенко вряд ли стоит сильно переживать", - подытожил Вячеслав.
Журналист Сакен Аймурзаев считает, что пенсионеры деньги возьмут, но надежд президента не оправдают.
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"Новость о том, что украинским пенсионерам за два выборных месяца дадут в качестве чуда $100 - это очень хорошая новость. Только одно надо помнить: это же не российский пенсионер. Тут хоть Томос об автокефалии, хоть сто долларов от заботливой власти - скажут дякую и сделают, как захотят. А вообще, какое же это отношение (даже слово трудно подобрать) к людям. Подкормить, значит, решил", - написал Аймурзаев на своей соцстранице.
Журналист Юрий Бутусов сравнивает обещание Порошенко с популистскими действиями Януковича и Тимошенко.
Юрист Елена Лукаш считает, что таким образом Порошенко подкупает избирателей.
Ранее сообщалось, что пенсионеры получат по 2410 грн одноразово перед выборами. Считается, что эта сумма получилась в результате недоплаты в 2015-2016 годах.
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