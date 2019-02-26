Порошенко и пенсии: "Аттракцион неслыханной щедрости"

Пользователи соцсетей обсуждают внезапную индексацию пенсий перед выборами.

Обещание президента Петра Порошенко раздать деньги пенсионерам в размере 2410 грн, получающим минимальную пенсию, перед выборами очень активно обсуждается в соцсетях, передает Страна.

Читай также: Борьба с бедностью: Власти помогут с работой и введут новые соцстандарты

Так, пользователи называют такую схему "аттракцион неслыханной щедрости".

"Порошенко очень бодро вошел в избирательную кампанию. Нелегальный (через свои избиркомы), полулегальный (через "сетки") и абсолютно легальный (через доплаты пенсионерам) подкуп избирателей, несомненно, решает для него проблему выхода во второй тур. Гарантирует ли ему это победу? ", - прокомментировал журналист Вячеслав Чечило.

Журналист отметил, что оппоненты Порошенко могут воспользоваться данной ситуацией и достичь 2 нежелательных для президента эффекта.

Читай также: Пенсионная реформа: Гройсман озвучил следующий шаг

"Во-первых, даже лояльный к ПАП избиратель не захочет голосовать за него бесплатно, когда остальным за это платят. Во-вторых, во втором туре против хитросделанного ПАП могут пойти голосовать абсолютно все, независимо от политических убеждений, и купленных и "нарисованных" голосов тупо не хватит. Впрочем, учитывая, кто именно у него оппоненты и насколько они эффективны, Порошенко вряд ли стоит сильно переживать", - подытожил Вячеслав.

Пост журналиста Вячеслава Чечило Страна

Журналист Сакен Аймурзаев считает, что пенсионеры деньги возьмут, но надежд президента не оправдают.

Читай также: Более 8 млн пенсионерам повысят пенсии весной – Порошенко

"Новость о том, что украинским пенсионерам за два выборных месяца дадут в качестве чуда $100 - это очень хорошая новость. Только одно надо помнить: это же не российский пенсионер. Тут хоть Томос об автокефалии, хоть сто долларов от заботливой власти - скажут дякую и сделают, как захотят. А вообще, какое же это отношение (даже слово трудно подобрать) к людям. Подкормить, значит, решил", - написал Аймурзаев на своей соцстранице.

Пост журналиста Сакена Армуйзаева Страна

Журналист Юрий Бутусов сравнивает обещание Порошенко с популистскими действиями Януковича и Тимошенко.

Пост журналиста Юрия Бутусова Страна

Юрист Елена Лукаш считает, что таким образом Порошенко подкупает избирателей.

Пост юриста Елены Лукаш Страна

Ранее сообщалось, что пенсионеры получат по 2410 грн одноразово перед выборами. Считается, что эта сумма получилась в результате недоплаты в 2015-2016 годах.