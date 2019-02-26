Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко и пенсии: "Аттракцион неслыханной щедрости"

Комментариев: 4
Пользователи соцсетей обсуждают внезапную индексацию пенсий перед выборами.
Пользователи называют схему выплаты пенсий "аттракцион неслыханной щедрости"
Пользователи называют схему выплаты пенсий "аттракцион неслыханной щедрости"
facebook.com

Обещание президента Петра Порошенко раздать деньги пенсионерам в размере 2410 грн, получающим минимальную пенсию, перед выборами очень активно обсуждается в соцсетях, передает Страна. 

Читай также: Борьба с бедностью: Власти помогут с работой и введут новые соцстандарты

Так, пользователи называют такую схему "аттракцион неслыханной щедрости".

"Порошенко очень бодро вошел в избирательную кампанию. Нелегальный (через свои избиркомы), полулегальный (через "сетки") и абсолютно легальный (через доплаты пенсионерам) подкуп избирателей, несомненно, решает для него проблему выхода во второй тур. Гарантирует ли ему это победу? ", - прокомментировал журналист Вячеслав Чечило.

Журналист отметил, что оппоненты Порошенко могут воспользоваться данной ситуацией и достичь 2 нежелательных для президента эффекта. 

Читай также: Пенсионная реформа: Гройсман озвучил следующий шаг

"Во-первых, даже лояльный к ПАП избиратель не захочет голосовать за него бесплатно, когда остальным за это платят.  Во-вторых, во втором туре против хитросделанного ПАП могут пойти голосовать абсолютно все, независимо от политических убеждений, и купленных и "нарисованных" голосов тупо не хватит. Впрочем, учитывая, кто именно у него оппоненты и насколько они эффективны, Порошенко вряд ли стоит сильно переживать", - подытожил Вячеслав.

Пост журналиста Вячеслава Чечило
Пост журналиста Вячеслава Чечило
Страна

Журналист Сакен Аймурзаев считает, что пенсионеры деньги возьмут, но надежд президента не оправдают. 

Читай также: Более 8 млн пенсионерам повысят пенсии весной – Порошенко

"Новость о том, что украинским пенсионерам за два выборных месяца дадут в качестве чуда $100 - это очень хорошая новость. Только одно надо помнить: это же не российский пенсионер. Тут хоть Томос об автокефалии, хоть сто долларов от заботливой власти - скажут дякую и сделают, как захотят. А вообще, какое же это отношение (даже слово трудно подобрать) к людям. Подкормить, значит, решил", - написал Аймурзаев на своей соцстранице.

Пост журналиста Сакена Армуйзаева
Пост журналиста Сакена Армуйзаева
Страна

Журналист Юрий Бутусов сравнивает обещание Порошенко с популистскими действиями Януковича и Тимошенко.

Пост журналиста Юрия Бутусова
Пост журналиста Юрия Бутусова
Страна

Юрист Елена Лукаш считает, что таким образом Порошенко подкупает избирателей.

Пост юриста Елены Лукаш
Пост юриста Елены Лукаш
Страна

Ранее сообщалось, что пенсионеры получат по 2410 грн одноразово перед выборами. Считается, что эта сумма получилась в результате недоплаты в 2015-2016 годах.

Поделись:
Теги: пенсия, выплата пенсий, пенсионеры, пенсионная реформа, единоразовая выплата пенсий, Петр Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
prontozaurus    26.02.2019, 18:36
Оценка:  0
prontozaurus
"В 2019 году ПРЕДЛАГАЕТСЯ им осуществить доплату к пенсии 2,410 тысяч гривен. Почему именно идет речь о такой выплате? Речь идет о дополнительном ресурсе, который был получен от закона о "евробляхах".
prontozaurus    26.02.2019, 18:36
Оценка:  0
prontozaurus
Впервые явление, которое наносило ущерб всей стране, было возвращено в пользу определенных категорий граждан. То есть средства от растаможки "евроблях" в полном объеме были направлены на такие выплаты. Это инициатива президента", - заявил министр.
prontozaurus    26.02.2019, 18:39
Оценка:  0
prontozaurus
Он отметил, что сумма в 2410 грн является той суммой, которую людям не заплатили в 2015-2016 годах, когда была остановлена
prontozaurus    26.02.2019, 18:40
Оценка:  0
prontozaurus
"По расчетам это показатель инфляции, который умножается на уровень прожиточного минимума. Мы вышли на сумму 2,410 гривен каждому, кто имеет пенсию ниже минимальной и минимальную", - сказал президент.
Духовный_скреп    26.02.2019, 18:35
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Всё, что добавят,после выборов троекратно обесценится.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь